Cs analiza con clubes deportivos "las deficiencias" en busca de un nuevo modelo

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, se ha reunido con los clubes deportivos y éstos le han trasladado sus "carencias" en busca de un nuevo modelo para la ciudad, destacando que el estado de algunas instalaciones públicas, la gestión de los Juegos Municipales y el modelo de colaboración entre el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y los clubes locales centran la mayor parte de "las deficiencias" detectadas por las organizaciones de deporte base de la ciudad.

Según ha informado la formación naranja en una nota, en la reunión también han estado otros representantes de Cs y del grupo de esta formación en el Ayuntamiento para "buscar entre todos un nuevo modelo deportivo, que se adapte a las necesidades reales de los usuarios y de los profesionales locales", según ha explicado Dorado.

En el encuentro, en la que han participado representantes de clubes de natación, baloncesto, voleibol o fútbol sala, se han tratado "algunas situaciones lamentables", según Dorado, como el hecho de que "en Córdoba no se haya construido ninguna nueva instalación deportiva de uso público para jóvenes federados desde hace 15 años o que en las instalaciones existentes no se realicen inversiones para mantener las infraestructuras en un óptimo estado de uso".

De hecho, ha agregado, "el estado de conservación de pabellones y pistas es algo que preocupa a los clubes de deporte base", dado que "en ocasiones se puede llegar a temer por la seguridad de los usuarios, que en estas categorías suelen ser menores de edad", ha apuntado el edil.

Otra de las cuestiones sobre las que los clubes han mostrado su "preocupación" ha sido por "la opaca gestión que ha tenido la última convocatoria de los Juegos Municipales, que finalmente se celebran a partir del mes de febrero, debido a los problemas que el Imdeco ha tenido con la Intervención Municipal".

"En la fecha en la que normalmente comenzaban, es decir, en noviembre, no se sabía nada de estos juegos, en los que participan alrededor de 8.000 jóvenes, porque los responsables municipales no habían hecho su trabajo y habían entrado en una espiral de la que no sabían salir", ha indicado Dorado, para quien también "puede haber riesgo sobre los próximos juegos, si el equipo de gobierno no se pone a trabajar antes de las elecciones de mayo para sacar adelante la convocatoria".