Cs Córdoba demanda a la Diputación soterrar el cableado eléctrico en Cerro Muriano

El grupo Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Córdoba ha pedido a la institución provincial el soterramiento de cableado eléctrico y postes de hormigón que ocupan varias aceras de Cerro Muriano para garantizar la accesibilidad y seguridad para los viandantes. Según ha explicado la diputada de la formación naranja, Erika Nevado, esta zona se encuentra en la calle Quevedo, desde la plaza de Andalucía y la calle Santa Bárbara de este núcleo poblacional.

Nevado ha indicado que en este acerado de Cerro Muriano la infraestructura está ya terminada, pero “hay cableado sin soterrar y postes de luz que dificultan el tránsito de los vecinos”. Además, la diputada ha denunciado que algunos de los citados postes “están incluso en medio de un aparcamiento para personas con discapacidad”.

La diputada ha puntualizado que los vecinos “llevan mucho tiempo padeciendo” esta situación y, de momento, desde la Diputación “no han atendido su demanda al no adoptar ninguna medida, solo pintar unas franjas blancas y rojas en los postes”. Ha señalado que “hemos tenido suerte de que no haya habido hasta la fecha ningún accidente, pero de persistir podría causar algún problema por su peligrosidad más allá de la falta de accesibilidad”.

En lo referente a la invasión de la zona dedicada al aparcamiento para personas con discapacidad, Nevado ha afirmado que “urge igualmente, ya que está privando de aparcamiento a estas personas”. Ha concluido que es “obligación de la institución provincial adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones para todos”.