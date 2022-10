Crespín anima al PSOE en Córdoba a "echarle valentía y coraje" para ganar las municipales de mayo

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha animado este viernes a los diputados, senadores y parlamentarios socialistas reunidos en la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía celebrada en la capital cordobesa a "echarle valentía y coraje" para ganar las elecciones municipales de mayo de 2023, porque "el PSOE tiene proyecto, tiene contenidos y unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para defendernos y pelear las elecciones, porque somos el partido de la proximidad y de la cercanía".

Crespín ha puesto en valor "la fortaleza del equipo de trabajo socialista andaluz, que ya quisieran para sí otras federaciones y que lo demuestra en las iniciativas que desarrolla en las distintas cámaras en unos años que no son, precisamente, fáciles".

En este punto, ha llamado a sus compañeros socialistas a "poner el foco en la celebración de las elecciones municipales de mayo y en las generales de finales de 2023, difundiendo y destacando el despliegue de medidas sociales y económicas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"El presidente le está echando valentía y coraje y enfrente tenemos a Feijóo, que no está a la altura de lo que necesita este país", ha afirmado Crespín, quien ha agregado que "nunca hay nada escrito" y ha alentado a los socialistas a "torear y coger el toro por los cuernos". La secretaria general ha asegurado que "lo mismo ocurre en Córdoba capital, donde hay un alcalde del tipo de Moreno Bonilla, que pasa sin pena ni gloria, y que no ha aportado ningún proyecto o infraestructura para la ciudad".

La socialista se ha referido brevemente al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de España, tildándolos de "muy buenos para Andalucía y para Córdoba, que destacan la carga de inversión", unas cuentas de las que "hay que sacar pecho, porque abundan en las obligaciones de justicia social que el PSOE siempre defiende", y en las que ha agradecido el trabajo aportado por el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas.

"Los PGE son el instrumento más político que existe, y hemos logrado tener no uno ni dos, sino un tercer presupuesto que ha conseguido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", ha puntualizado, antes de destacar su apuesta por el tejido productivo "donde los fondos europeos son la gran oportunidad, y también la inversión transversal dirigida a los jóvenes".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha abogado por "levantar el estado de ánimo de la organización, porque nuestro partido es visceral y pasional y están a la vuelta de la esquina dos elecciones que se producen en un momento donde hay gente que nos quieren convencer que hay un cambio de ciclo, y eso será o no será".

"Cuando atacan al presidente del Gobierno no van a por él, sino a por nuestro partido, que es el objetivo principal del adversario", ha reflexionado la socialista, quien ha defendido que "Pedro Sánchez suma, porque ha desplegado el escudo social más importante de este país y ha puesto medidas encima de la mesa para que la gente coma y viva con dignidad y pueda llegar a fin de mes mientras enfrente está el PP, que gobierna con mayoría absoluta en Andalucía, y que no sólo no ha hecho nada, sino que ha votado en contra de todas las medidas aprobadas que benefician a la clase media y trabajadora".

Férriz ha reafirmado que "el PSOE está preparado para gobernar en todos los ayuntamientos" y ha defendido que "nuestros alcaldes y nuestros candidatos, a los que les toca examinarse ahora, merecen tener a su lado a un partido fuerte, coordinado y unido".

El coordinador de la Interparlamentaria socialista andaluza, Nacho López, ha llamado a los 81 diputados, senadores y parlamentarios socialistas andaluces de las tres cámaras a "contraponer lo mucho y bueno que ha hecho Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España con lo que no ha hecho el PP, ni en la oposición ni donde gobierna, como es el caso de Moreno Bonilla en Andalucía".

Y ha valorado "salir con las ideas y los mensajes claros", gracias a los cuatro paneles de trabajo celebrados este viernes sobre ayudas a las familias y las empresas por la inflación, medidas ante la sequía, incumplimientos del PP y reivindicaciones territoriales y el momento de los ayuntamientos.