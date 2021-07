La Costa del Sol, el destino más buscado por los cordobeses este verano

El verano de 2021 ya está aquí y los cordobeses tienen un destino claro donde pasar sus vacaciones: la playa. El sol, la arena y el agua salada son una temporada estival más el principal pasatiempo veraniego de los cordobeses, pero eso sí, este año con mucho más motivo. Porque las restricciones por el coronavirus y las dificultades que entrañan viajar a día de hoy son motivos más que suficientes para que la gente de Córdoba siga confiando en el destino más común, cercano y hasta seguro: la costa de Andalucía.

Una costa donde la que más destaca es, sin duda, la Costa del Sol. Viajar a la playa malagueña es toda una tradición del cordobés, empadronado entre junio y septiembre entre Fuengirola y alrededores. Aunque son muchos los que se decantan también por los viajes de ida y vuelta en el mismo día, como afirma Fernando Sánchez, agente de viajes de Mezquita Viajes, que asegura a El Día que los autobuses que programan para pasar un agradable día en la playa están agotando sus plazas en este comienzo de verano.

Por supuesto, el segundo destino más solicitado son las playas gaditanas, que sumadas a las Islas Canarias y Baleares, dos de los destinos también más deseados por los cordobeses esta temporada, suman entre el 80% y el 90% de las peticiones vacacionales, según comenta Sánchez. “La gente tiene muchas ganas de salir y viajar, y además los viajes tienen precios bastante adaptados, pero a causa de las restricciones que hay en la mayoría de los países del resto del mundo, los cordobeses están bastante reticentes a alejarse mucho de su ciudad”, menciona el agente de viajes.

Por esa incertidumbre es por lo que este verano, más que ningún otro año, prima el turismo nacional. Y es que los cordobeses siguen con muchas dudas sobre dónde van a poder disfrutar de sus vacaciones, sobre todo para aquellos a quienes les gusta viajar fuera de las fronteras españolas.

Lejos parecen quedar las escapadas románticas a París, perderse por el patrimonio de la Roma más clásica o alejarse del calor en la cosmopolita Londres. Porque este 2021, aunque la pandemia parece ya tener un fin a medio plazo, viajar al extranjero requiere de múltiples complicaciones. La mayoría de los países solicitan una prueba PCR negativa para entrar al territorio, a la que hay que sumar la PCR negativa de vuelta a España. Y, aunque con la vacunación completa se puede viajar, las restricciones en el resto de países pueden jugar una mala pasada y el disfrute, obviamente, no es el mismo del que todos desean vivir en las conquistadoras playas de las islas griegas, visitando la riqueza cultural de Berlín o pescando salmones en las gélidas aguas de Noruega.

Eso sí, hay un destino al que los cordobeses parecen no temerle por las condiciones que ofrece, y ese no es otro que el Caribe. Que algunos estén decidiendo cruzar el charco hasta sus paradisíacas playas es debido a que países como República Dominicana, Costa Rica y México, con su Riviera Maya, son los únicos que actualmente no requieren PCR negativa para acceder a sus fronteras. Sin embargo, es un viaje que no todos los bolsillos se pueden permitir.

Lo cierto es que hay una frontera que sí se puede sobrepasar sin problema si es por carretera, y esa es la de Portugal. Principalmente, el sur del país luso, el Algarve, es otro de los destinos atractivos para esta temporada estival, pues la cercanía y, como no, sus playas, atraen a familias, parejas y grupos de amigos que desean desconectar de este año tan duro y atípico. Ahora, con todo, la situación epidemiológica del país luso no es la mejor, con un repunte que ha obligado a recuperar restricciones.

"Más del 70% de los cordobeses piden costa, aunque se nota que este año mucha gente se está decantando por el turismo rural", afirma Marta Jiménez, de la agencia de viajes Palmasur. Y es que, la naturaleza es sin duda la mejor opción vacacional que los veraneantes tantean, sobre todo en la propia provincia de Córdoba, que cuenta ya con el 63% de ocupación de su oferta turística según 10.784 calendarios actualizados de Escapadarural.com. "La gente de Córdoba quería algo de aquí, que sea seguro y que puedan pasar unas vacaciones tranquilas junto a los suyos, por eso muchas familias y grupos han buscado casas rurales por la provincia cordobesa con piscina", comenta la agente de viajes.

Pero, mientras el turismo rural sigue en auge, el cordobés se decide mayoritariamente por no salir de la comunidad autónoma para disfrutar de unas vacaciones rodeados del mejor entorno natural. Con respecto al turismo nacional, más allá de viajes a la costa mediterránea y a ciudades como Madrid o Barcelona, lo que más demanda tiene es la ruta por Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. De hecho, incluso llevan meses subiendo los precios en esas zonas más visitadas, como asegura Marta Jiménez.

Así, con muy pocos atrevidos a cruzar las fronteras españolas más allá de la península, con la excepción de aquellos que esperan cumplir su deseo de visitar el Caribe, el turismo rural ha pasado a ser el gran atractivo de estas vacaciones, pero sigue quedándose lejos de la gran pasión de los cordobeses, bañarse en aguas andaluzas.

Eso sí, se espera que los cruceros empiecen a funcionar a partir del mes de agosto, pero saldrán al mar muchos menos de lo habitual y, pese a que cuentan con muchas medidas de seguridad, las restricciones en los países que visiten seguirán siendo el problema principal para los visitantes. Ante tanta incertidumbre, el cordobés, "que es de ideas fijas", siempre tiene la Costa del Sol a su disposición.