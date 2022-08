Cosmopoética incita a la creación literaria mediante talleres formativos y un laboratorio de poesía en Córdoba

Un año más, vuelven al festival Cosmopoética los talleres de poesía y narrativa, tanto en formato presencial como online. Este miércoles también se abre el plazo de inscripción en el laboratorio de creación DIYLab, que alcanza su cuarta edición. Las inscripciones están disponibles en www.cosmopoetica.es.

Los talleres dedicados a la narrativa y a la creación poética se han convertido con el paso de los años en una cita obligada del festival, que permiten ampliar los límites geográficos y literarios de Cosmopoética.

En consecuencia, la propuesta formativa se ha ampliado este año con la introducción de nuevos talleres dedicados a musicar poemas y al coaching poético.

Musicar un poema

Musicar un poema es el título del taller presencial que el compositor y cantautor Luis Medina dirigirá entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre, en horario de tarde. Se trata de un taller práctico donde se aportarán ideas y experiencias sobre cómo seleccionar poemas para hacer una canción, cómo abordar su musicalización.

El responsable de impartir este taller es Luis Medina (Córdoba), que tiene una contrastada trayectoria como autor de canciones y destaca de manera particular en el trabajo sobre poemas. Ha musicalizado a poetas tan diversos como Pablo Neruda, Mario Benedetti, Tomás Segovia, Pablo García Casado o Eduardo García, entre muchos otros.

'Coaching' poético

Otra de las novedades de esta edición es el taller online Coaching poético, que ofrece al participante la oportunidad de corregir cuatro poemas que ya tenga escritos, con el objetivo de adquirir recursos de cara a la corrección de poesía y reforzar la conciencia del trabajo propio.

El taller está a cargo del poeta Javier Fernández (Córdoba, 1971), es autor de varios poemarios, como Canal (2016), ganador del XXIII Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina .

Fernández está incluido en numerosas antologías de poesía y ha traducido a J. G. Ballard, J. M. Barrie, William Golding, Robert E. Howard y H. G. Wells, entre otros.

Pero el viajero que huye

El novelista Salvador Gutiérrez Solís y el poeta Pablo García Casado son dos clásicos de los talleres online de Cosmopoética, que vuelven al festival un año más.

Pablo García Casado, quien recientemente publicó su primera novela, La madre del futbolista (Visor, 2022), coordinará el taller online Volver, que tendrá lugar del 28 de septiembre al 10 de noviembre de 2022

A partir del conocido tango de Carlos Gardel, los alumnos realizarán una serie de ejercicios prácticos en torno a la cadencia rítmica, el tono, el punto de vista o la elipsis. Al final del taller realizarán su propia versión en forma de poema del tango. Los candidatos a participar en el taller deberán enviar un poema que debe contener el verso "pero el viajero que huye".

Desde la publicación de Las afueras (DVD Ediciones, Barcelona, 1997) por el que fue I Premio Ojo Crítico de RNE 1997 y finalista del Premio Nacional de Poesía de ese año, Pablo García Casado ha publicado multitud de poemarios, que han sido reconocidos con múltiples galardones.

El escritor Salvador Gutiérrez Solís, que se ha popularizado recientemente gracias a sus famosos hilos en Twitter, impartirá el taller Transforma tu idea en un texto narrativo.

Entre el 30 de septiembre al 30 de octubre de 2022, los participantes en este taller online construirán un texto narrativo a partir de una idea propia, de una imagen, una secuencia, un recuerdo... Tomando como base ese material, el escritor les mostrará diferentes herramientas para construir su propio texto narrativo.

Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba) fue ganador del Premio Andalucía de la Crítica en 2013. Es el creador de la inspectora Carmen Puerto, protagonista de Los amantes anónimos y El lenguaje de las mareas y profesor del Máster de Escritura Creativa de la Universidad Internacional de Valencia.

Pulverizar los ojos

Tras el éxito obtenido en las tres ediciones precedentes, se consolida el DIYLab, un laboratorio de creación urgente inspirado en el concepto Do It Yourself o "Hazlo tú mismo". Esta experiencia creativa está dirigida a todas aquellas personas que sientan la necesidad de expresarse mediante la escritura literaria y quieran ensayar nuevas formas de ver el mundo, sean poetas o no.

A lo largo una única jornada, el 1 de octubre, los participantes se formarán, crearán y editarán el material de una publicación que verá la luz durante el festival.

El poeta Xavi Guillén dirigirá este laboratorio creativo, que propone una reflexión sobre la mirada poética. Tiene por título Pulverizar los ojos, inspirado en la poeta argentina Alejandra Pizarnik y su verso La rebelión consiste en mirar una rosa/ hasta pulverizarse los ojos.

Xavier Guillén (El Masnou, 1981) ha publicado los libros de poemas Mar negro (Renacimiento, 2016) por el que obtuvo el Premio de Poesía Andalucía Joven y Amo de casa (Pre-Textos, 2021). Vive en Córdoba.

Cosmopoética, en su decimonovena edición, tendrá lugar del 30 de septiembre al 8 de octubre, con Argentina como país invitado. Reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009, este festival literario está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur y el apoyo de Radio3 como medio oficial.