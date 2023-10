Nacho Carretero y Andros Lozano: ¿Qué hacen dos periodistas hablando de narcotráfico en un festival de poesía?

¿Qué hacían dos reporteros como Nacho Carretero y Andros Lozano en un festival de poesía? "Lo único que esperamos es que no nos obliguen a leer ningún poema, si no, será el final de este festival", respondían a la pregunta que el moderador (José María Martín, también periodista) se atrevió a hacer y que se barruntaba en el ambiente desde que se conoció la programación de Cosmopoética.

Por encontrar un lugar común entre ambos géneros, "el poeta es el que mira al otro lado de las cosas, dijo Cortázar, y el periodismo que vosotros hacéis es aquel que observa lo que el periodista del día a día no mira", introdujo Martín. La sala Orive se llenó de espectadores atraídos por escuchar anécdotas reales de narcos y periodismo. Éxito, por tanto, de una organización que ya ha dejado claro otras veces su concepto más amplio de Cosmopoética.

Sintetizando en presentaciones, Nacho Carretero, autor de Fariña (Libros del KO) y Andros Lozano, autor de Costo (Libros del KO) se juntaron en Córdoba unidos por el paralelismo que une sus dos libros: el narcotráfico en España. El primero, el retrato de la "narcocultura" que se extendió la Galicia de los 80 a través de las familias que la dominaron; el segundo, la radiografía de las redes que habitan el Estrecho de Gibraltar.

Carretero detalló el proceso por el que el narcotráfico gallego "ha creado iconos de la cultura popular", hasta el punto de que hoy en lugares como la ciudad Cambados "nadie te hablará mal por ejemplo de Sito Miñanco", quizá el más célebre capo gallego. Andros Lozano explicó por su parte las singularidades del tráfico de drogas en el Sur español y también reflexionó sobre la dificultad de poder acceder a las fuentes primarias en un tema tan complejo: "Es un proceso que lleva mucho tiempo, que requiere pericia y constancia pues no es fácil tomarse un café con un narcotraficante y que te cuente lo que necesitas saber. Hace falta mucha cabezonería”, comentó el periodista.

El autor de Fariña destacó que este tipo de género periodístico más narrativo, que puede trasladar el reportaje del periódico o la web al libro, "tiene métricas de lectores muy altas, a pesar de que la realidad es que vivimos en una sociedad a mayor velocidad: hay gente que pide historias pausadas como las que nosotros queremos hacer y tienen que convivir con el breaking news (la última hora)".

Aún así, ambos coincidieron en que es más fácil para los medios apostar por destinar recursos económicos a la cobertura de un Mundial o una Eurocopa de fútbol que para hacer historias pausadas que requieren trabajo de campo durante meses o incluso años. "Hay temas brutales que están en tierra de nadie porque no tenemos tiempo, es decir, no hay dinero para hacerlos", dijo Carretero. "Yo me he tenido que costear historias", puntualizó Lozano.

Versos premiados de jóvenes poetas

Las actividades de este miércoles comenzaron en Orive a las 19:00 con una nueva sesión de Cosmoversos, que contó con las poetas Ana Castro, Irene Domínguez y Laura Pérez Marrero: tres autoras premiadas en los últimos meses con prestigiosos galardones del ámbito literario español.

Ana Castro, natural de Pozoblanco, publicó hace escasos meses La cierva implacable (Editorial Cántico), con la que ganó el Premio Ricardo Molina que concede el Ayuntamiento de Córdoba. La toledana Irene Domínguez es por su parte la vigente ganadora del accésit del prestigioso premio Adonais, que logró con su libro Pureza (Rialp), en el que repasa su crisis existencial tras dejar Madrid y volver a vivir en su pueblo, dejando atrás la movida de la capital y

Mención especial merece la escritora canaria Laura Pérez Marrero, ganadora del último certamen Ucopoética que promueve la Universidad de Córdoba, y que a sus 24 años publicará su primer libro en Córdoba el próximo 25 de octubre. Pérez Marrero, la más joven de las poetas, se metió al público en el bolsillo con su recital de poemas que narran historias desacomplejadas, reivindicativas, encadenadas con versos divertidos y de una forma muy creativa (destaca su poema El lenguaje es performativo), levantando los aplausos más sentidos de la sala y despejando su prometedor futuro.

La jornada que marca el ecuador de Cosmopoética ha concluido con teatro gracias a una propuesta escénica del grupo La Barraca XXI. Se trata del montaje de “Tres poetas para el amor y la muerte”, que nace de poemas y textos teatrales de Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández.