Coronavirus en Córdoba: El alcalde pide a los grupos un "respaldo suficiente" para usar los remanentes

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido a todos los grupos con representación municipal "respaldo suficiente" para poder destinar los 17 millones de remanentes de los que dispone el Ayuntamiento de Córdoba y poder destinar esta cuantía a medidas que ayude a paliar los efectos del coronavirus, tanto a nivel económico, como en el área de servicios sociales.

En una nueva comparecencia telemática, Bellido ha reconocido que el equipo de gobierno municipal no tiene mayoría suficiente para sacar adelante este proyecto y, por ello, ha pedido a todos los grupos colaboración para poder sacar adelante estas medidas. "Insto a los grupos a que cierren los acuerdos para la disposición del remanente porque es urgente para la atención social", ha subrayado.

El primer edil ha incidido en que "es necesario sacar una convocatoria de ayudas que colabore con el rescate de ayudas de la Junta", al tiempo que ha reconocido que "vamos a llegar hasta donde podamos y donde llegue el acuerdo de los grupos". Es más, dada la actuación situación económica y los efectos que va a conllevar la aplicación de las medidas restrictivas, como el cierre de la actividad considerada como no esencial a partir de las 18.00, ha considerado que el futuro acuerdo "será el más importante de la historia de la ciudad en democracia", al tiempo que ha subrayado que "vamos a hacer lo que está en nuestras manos".

Además de reclamar el apoyo y la colaboración de las distintas fuerzas políticas en Capitulares, Bellido también ha demandado al Gobierno central que "el Ingreso Mínimo Vital sea una realidad" y "medidas para apoyar a los sectores económicos que se ven limitados en su actividad".

También ha instado "al resto de administraciones a ayudar a estos sectores que se mueren", al tiempo que ha comparado que no es lo mismo "sacar ayudas del modesto presupuesto municipal, que es de 300 millones", que por ejemplo, las cuentas de las que dispone la Junta de Andalucía o el Gobierno central.

Así, Bellido se ha mostrado confiado en que esta misma semana -ha llegado a señalar que esta tarde o mañana- se pueda celebrar un pleno extraordinario urgente para acordar las ayudas, ya que "lo urgente es sacar esas ayudas sociales y económicas en las que estamos volcados".

Por ello, ha insistido en que "tenemos que ser conscientes de que no hay mayoría en el pleno y necesitamos contar con un respaldo suficiente para poder implantar estas medidas" y ha reconocido que nos enfrentamos a "una situación terrible, tremenda desde el punto de vista sanitario y económico, e impensable hace año y medio cuando tomamos posesión, pero para la que estamos preparados".

Los datos de la capital

En la misma comparecencia, el alcalde de Córdoba ha hecho referencia a los datos de contagio de los últimos 14 días en la capital y ha dado el pésame a las familias que han tenido fallecidos por coronavirus. Así, ha detallado que estos últimos 14 días había 713 casos por cada 100.000 habitantes en la ciudad, pero que la tasa actual es de 676, con lo que las cifras se han reducido.

Así, ha continuado, mientras que en el último puente festivo la tasa no bajaba de 200 casos, en los últimos días es de 139 en la misma proporción, gracias a la aplicación de las diferentes medidas de restricción.

No obstante, he hecho un llamamiento a la ciudadanía a que se cumpla todas las medidas para no llegar a situaciones como la que viven ciudades cercanas como la capital granadida.

"Son medidas duras, pero estamos estamos en una situación terrible y tremenda", ha anotado, mientras que ha valorado de manera positiva las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía que, consecuentemente, "afectan a muchos autónomos y trabajadores".

Bellido, además, ha insistido en la necesidad de acatar todas las restricciones y "luchar" para evitar medidas como el confinamiento domiciliario y, por ello, ha aseverado que desde el Ayuntamiento de Córdoba se va a "colaborar con responsabilidad y tomar decisiones con responsabilidad".

Tras tildad de "ejemplar" el comportamiento de los ciudadanos en los últimas días, ha considerado que a pesar de todo también toca "mirar al futuro con confianza", ya que "las medidas van dando resultados y se ve que la curva va frenando y también mirar con esperanza en que esto pasará algún día y que las decisiones vienen avaladas por expertos".