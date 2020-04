Coronavirus en Córdoba: Los héroes llevan bata y sus hijos lo saben

Hoy los héroes no llevan capas, llevan bata y son todos los profesionales sanitarios de España que están en primera línea salvando vidas durante la pandemia mundial por coronavirus. Sus hijos también lo saben, entienden por qué se despiertan y sus padres ya no están, son los primeros que salen al balcón a las 20:00 a aplaudirles, saben que todo saldrá bien y, esta vez, también lo dicen a través de la música.

Así, ocho hijos de profesionales sanitarios del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, Jaén, interpretan la canción Los héroes llevan bata, compuesta por el profesor de música Víctor Gil. En la batería Alberto Porras, viola Álvaro Ruano, piano Ana Criado y Fernando Lozano, guitarra Eduardo Porras y Javier Lozano y teclado Silvia Jiménez y Violeta Jiménez, a la vez que todos le ponen voz a una letra emotiva dedicada a sus padres, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud.

"Me levanto y no estás aquí, sé que estás donde haces falta, hoy tu ejemplo me hace más feliz que el abrazo que me guardas", es parte de la letra de la canción que el compositor Víctor Gil logró mezclar y montar a pesar de las complicaciones de hacerlo a distancia y con medios limitados. "Hemos grabado las cosas simplemente con un móvil, nada profesional, fue un proceso complejo pero en el que los chicos se han implicado incluso haciendo arreglos a la música que yo les envié", comenta Gil.

Ellos, los hijos de los sanitarios, hoy comparten a sus héroes con todo el mundo. Son Juan Ruano y Beatriz Isla, Manuel Porras y Carmen Aguilar, Juan Criado y Anabel Jiménez, Aquiles Lozano y Begoña Cortes y Carmen Rubio los que a diario se arman con batas, guantes y mascarilla para luchar, cada uno desde su especialidad, para que el fin de la pandemia llegue más temprano que tarde.

El dermatólogo Juan Ruano se encargó de coordinar, a distancia gracias al confinamiento, al grupo de jóvenes y asus padres para lograr que todos aprendieran los acordes, leer la partitura y grabar el audio y los vídeos para montar el material final, que en tan solo 24 horas ya tiene más de 10.000 visualizaciones en Youtube, una repercusión que no se esperaban. "A nosotros nos gustó mucho el resultado, fue muy difícil de lograr sin tener un estudio en estas circunstancias en las que cada uno de los niños lo hizo en su casa. Nos está sorprendiendo mucho la repercusión que está teniendo, nos alegra que esté llegando a la gente y que les guste", expresa Ruano con una sonrisa.

Las partituras y acordes también han sido subidas en internet para que otras personas puedan descargarlas, aprenderlas y grabar sus propios vídeos mientras dure el confinamiento. Además, aclaran que si de esta obra resultase en el futuro algún tipo de beneficio económico, irá destinado íntegramente a la compra y donación de material para el Hospital Reina Sofía y el Hospital Alto Guadalquivir.