Coronavirus en Córdoba: "Yo me quedo en Roma"

Javier Sánchez ha vivido y, vive la progresión del coronavirus con una semana de antelación que en España y ha conocido también mucho antes las medidas de restricción acordadas para frenar la expansión del covid-19. Y no es que este joven tenga superpoderes ni sea un visionario, es que este cordobés vive en Roma gracias a una beca Eramus concedida por la Universidad de Córdoba (UCO) para realizar este curso en la conocida como Ciudad Eterna, en la que el número de contagiados supera ya los 94.000, sus estudios de Gestión Cultural.

Aunque ha tenido la posibilidad de regresar a Córdoba, Javier ha decidido permanecer en Roma y seguir su formación, también a distancia, en la Universidad Tor Vergata. Desde que allí se decretasen las medidas de confinamiento, el joven ha mantenido su formación vía telemática. Es un sistema, según ha explicado a el Día, que "está funcionando bien y, a través del que los profesores nos envían correos con archivos y contenidos para estudiar".

"Desde el principio dije que no iba a volver por el riesgo al contagio en el viaje y, por eso, me he quedado en Roma", ha expuesto tras concluir una de sus clases online. Su intención es regresar a lo largo del próximo mes de junio y ha reconocido que, mientras tanto y dentro de las posibilidades que actualmente tiene quiere aprovechar su estancia en Roma, donde "estoy tranquilo".

Su decisión choca con la de uno de sus compañeros de aulas este curso en Roma, el también cordobés Rafael Conde, alumno de tercero de Gestión Cultural, que ha decidido regresar a casa. El joven de 21 años ha llegado hace apenas 24 horas a la capital cordobesa y, según ha contado, tomó esa decisión "por la preocupación" de su familia ante el avance de la pandemia.

Eso si, la vuelta no ha sido demasiado fácil, ya que, según ha puesto, el viaje en avión "ha sido una auténtica odisea". Así, ha criticado que a pesar de las medidas establecidas para mantener la distancia de seguridad en el avión todo "ha sido un desastre porque había mucha gente y algunos iban sin guantes".

Conde llegó a Roma en septiembre y sólo volvió a Córdoba para celebrar la Navidad en casa. Tras estas vacaciones, cogió de nuevo un vuelo hasta la capital romana para no volver, en un principio, hasta junio o julio. Sin embargo, su estancia se ha acortado, aunque mantiene un buen recuerdo. "Ha sido una experiencia que me ha servido para abrir la mente, hacer nuevas amistades y conocer otro idioma", ha relatado.

También él, al igual que su compañero Javier Sánchez, ha vivido con antelación todos los pasos que el Gobierno que preside el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha ido dando para detener la expansión del coronavirus, que ha tenido una mayor incidencia en "la zona Norte, por lo que a Roma no ha llegado tanto", ha señalado. Por el momento, Rafael Conde reconoce que no va a regresar a Roma, ciudad a la que califica de "maravillosa".

Los datos de la UCO

El testimonio de ambos alumnos de la UCO se suma a la información aportada desde la institución académica, desde la que han señalado que ante esta situación "solo 19 estudiantes han mostrado deseo de volver", de un total de 145 que este curso tienen una beca Erasmus o participan en otros programas de movilidad, de los que seis lo han hecho ya.

El resto de alumnos, de los 19 que quieren volver a España, lo podrán hacer "en cuanto el Ministerio de Asuntos Exteriores permita vuelos y organice su repatriación", ya que, según ha explicado el vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad de la UCO, Alfonso Zamorano, Exteriores "es el organismo competente" para ello, mientras que la institución académica no puede hacer nada en este campo, "excepto ayudar en el traslado nacional".

Zamorano, además, ha señalado que la UCO está anticipando el pago de la beca del Programa Erasmus "a los alumnos que están en destino, para ayudarles en el plano económico". Según ha explicado el vicerrector de la institución académica, "por ley se les paga un 70% cuando llegan al destino y el 30% restante cuando vuelven" a España, pero, "a pesar de ello, y aunque en la convocatoria no lo indica, la UCO ha adelantado el 30% del pago del Ministerio" y, de hecho, "ya tienen la orden de ingreso en banco", señalando Zamorano que "esto no lo ha hecho casi ninguna universidad".