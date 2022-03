La Banda de Coronación de Espinas de Córdoba acompañará al Cristo de la Caridad en ausencia la Legión

La hermandad de la Caridad ha decidido que la Banda de Cornetas y Tambores de Coronación de Espinas de Córdoba acompañe musicalmente a sus sagrados titulares este próximo Jueves Santo. Ante la ausencia del Tercio Gran Capitán de la Legión, la cofradía realizó un cambio final para que su Crucificado no fuese en silencio en esta Semana Santa.

En un comunicado, la junta de gobierno de la Real Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad ha informado a todos los hermanos, fieles y devotos de sus titulares que, tras haber estado valorando el "carácter extraordinario que tiene la celebración de la estación de penitencia del año 2022" tras no haberse podido celebrarse en los dos años anteriores por la pandemia del coronavirus y que "nuestros hermanos de honor el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión no puede acompañarnos el Jueves Santo, se ha tomado la decisión, apoyada en la que tomaron las anteriores juntas de gobierno en el año 1996 y 2008, no siendo el carácter de nuestra cofradía el de una hermandad de silencio, que nuestros sagrados titulares vayan acompañados por una banda de cornetas y tambores".

La hermandad de la Caridad, en su escrito, ha reconocido que "tras llevar a cabo un estudio de las bandas disponibles, que sean acordes al día en el que celebramos la estación de penitencia y la seriedad que conlleva el contemplar una imagen de Jesucristo crucificado, se ha llegado a un acuerdo con la Banda de Cornetas y Tambores de Coronación de Espinas de Córdoba, con la que ya se firmó un contrato en el año 2008 que no pudo llegar a tomar efecto".

Ante este anuncio, la hermandad de la Caridad ha apuntado que es "para nosotros muy grato que sea una banda cordobesa civil la que acompañe al Señor de la Caridad y su Bendita Madre por primera vez en la estación de penitencia del Jueves Santo". En su boletín informativo, la corporación pondrá la cruz de guía en el Compás de San Francisco a las 17:00, mientras que regresará a su templo para las 22:15. Algo más de cinco horas en los que recorrerá calles como San Fernando, Plaza de la Corredera, Plaza de San Pedro, Lucano, Plaza del Potro, Ronda de Isasa antes de entrar a la carrera oficial. Tras su paso por la Mezquita-Catedral, el trayecto será directo por el camino más corto hacia la iglesia de San Francisco.

Para el vía crucis del Viernes Santo, la hermandad de la Caridad contará con el acompañamiento del Tercio del Gran Capitán de la Legión. La salida está prevista para las 11:00 de la iglesia de San Francisco y recorrerá San Fernando, Cardenal González, Magistral González Francés, Catedral, Céspedes, Blanco Belmonte, Plaza de las Tendillas, Duque de Hornachuelos, Conde de Cárdenas, Cuesta Luján, San Fernando y entrada a la iglesia de San Francisco para las 14:00.