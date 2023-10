Córdoba revisará las licencias de las discotecas y locales de ocio nocturno tras la tragedia de Murcia

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha anunciado que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) revisará de oficio todas las licencias de las discotecas y locales de ocio nocturno de la ciudad tras la tragedia sufrida en Murcia. Las discotecas Teatre y Fonda Milagros incendiadas en la madrugada del pasado domingo en Murcia, en las que murieron al menos trece personas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.

Bellido ha sentenciado que, "que nosotros tengamos noticias, las discotecas de Córdoba sí están al día en cuanto a licencias, no tenemos constancia de ningún local que no tenga la licencia adecuada; no obstante y como medida de prudencia, ayer lunes, me puso en contacto con el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y con el gerente de la GMU, Julián Álvarez, para iniciar esa revisión", ha sentenciado el alcalde. "Lo hacemos para comprobar, no porque que tengamos dudas", ha sentenciado

El regidor ha defendido que la tragedia acaecida en Murcia "nos tiene que hacer reflexionar, por eso vamos a llevar a cabo esa revisión de oficio de no solo de todas las licencias sino también de si efectivamente cumplen con todas las normativas sectoriales". "No obstante, tengo que mandar también un mensaje de tranquilidad, porque lo que vamos a llevar a cabo es solo para comprobar, no es que tengamos dudas, en principio está todo correcto, está todo en orden", ha insistido.

Bellido ha añadido que "gracias a Dios y esperemos que sigamos así, nunca hemos tenido un problema de este tipo, nosotros las noticias que tenemos es que todos las discotecas de la ciudad están con licencia, pero, no obstante, nunca está de más esa actuación especial de revisión".