El alcalde de Córdoba pide actuaciones "inmediatas" ante la huelga de transportes

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado este jueves que ve la situación de la huelga de transportes y la falta de suministros y materiales "con mucha preocupación y con cierta impotencia", al tiempo que ha pedido actuaciones "inmediatas".

En declaraciones al asistir a la II Jornada Veterinaria de Covap One Health Extensivo, el regidor ha explicado que lo vive "con preocupación porque hay un problema de fondo muy grave en la economía, que desgraciadamente se va a llevar por adelante a muchos profesionales, empresas y trabajadores".

Al respecto, ha advertido del "problema muy serio de costes de luz, de suministros energéticos y de combustibles, que encarecen el transporte", de manera que "más allá de la circunstancia puntual actual, hay un problema de sostenibilidad económica de muchas empresas con esta situación", ha remarcado.

"Y con impotencia, porque desgraciadamente desde un ayuntamiento se puede intervenir poco en la situación, porque somos muy pequeños para estas cosas, que nos vienen muy grandes como consistorio", ha expuesto el primer edil.

En este sentido, ha aseverado que estarán "al lado de los empresarios y los profesionales", a la vez que intentarán "buscar soluciones con otras administraciones", aunque ha reclamado que "cuanto antes se adopten medidas".

Así, el alcalde ha subrayado que "los problemas por sí solos no se solucionan desgraciadamente en la vida, y esto requiere actuaciones inmediatas".

Y es que, "si no se actúa pronto, el problema va a ir a peor", ha avisado Bellido, quien ha apostillado que "no sólo no se solucionará, sino que irá agravándose, porque cada mes que pasa para esas empresas y profesionales el problema del pago de facturas es mayor, su problema de deuda es mayor, y se va a ir acumulando un problema en el que desgraciadamente la situación económica puede ser muy difícil para todos".