Cuatro de cada diez niños en Córdoba sufre de obesidad y el 87% triplica la ingesta de azúcar

Cuatro de cada diez niños en Córdoba sufre de obesidad o sobrepeso y la mayoría de ellos, el 87%, triplica la ingesta recomendada de azúcar. Estos son parte de los "preocupantes" datos que ofrece el Hospital Universitario Reina Sofía en el Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo.

La especialista en Endocrinología Pediátrica del hospital Ana Belén Ariza explica que atienden al menos a 360 niños, desde el nacimiento hasta los 14 años, al año por casos de obesidad extrema y complicaciones derivadas del sobrepeso en Córdoba, unas cifras que considera "preocupantes" pues tras la pandemia, además, los niños "han aumentado entre siete y ocho kilos" por cambios en sus rutinas, que no han conseguido revertir.

El 72% de los menores no ha recuperado su rutina normal, alerta la especialista, y la actividad al aire libre es insuficiente, de menos de una hora al día, según sus mismos datos. A ello se suma la ingesta de azúcar, sobre todo de chocolates, caramelos, zumos y bollería industrial, lo que hace que el 50% de los niños sean susceptibles de sufrir de obesidad.

Y es que las cifras no se quedan solo en el sobrepeso sino que vienen acompañadas de las complicaciones que esto genera. Ariza alerta del aumento de casos de pancreatitis, diabetes tipo 2, "que antes no se veía en menores", cálculos, problemas articulares que los hacen más vulnerables a sufrir infartos, hígado graso, anemia, falta de vitamina D y, además, problemas con la regla en niñas y, en el caso de los niños, "los penes no crecen", explica la especialista.

Desde el Reina Sofía informan de que muchas de estas complicaciones a largo plazo "se están convirtiendo en complicaciones a corto plazo" en niños muy pequeños, de nueve a diez años. A ello se suma los problemas psicológicos, el bullying que sufren en los colegios, la ansiedad o la depresión.

En estos casos, la familia cobra una importancia muy relevante y es que según explica la especialista, "desde la etapa prenatal, la alimentación de la madre en el embarazo repercute en el peso futuro del niño". Así, Ariza ha hecho énfasis en la importancia de la lactancia materna, que tiene componentes que previenen la obesidad en los bebés.

¿Cómo superar el problema?

Además de abordar el problema desde el punto de vista sanitario, la implicación de la familia y el paciente es crucial para superar el problema, un "trabajo en equipo". Así, Ana Belén Ariza recomienda una dieta de cinco comidas al día y siempre en familia, alejados de las pantallas, beber un litro y medio de agua y comer más lento para una mejor digestión.

Asimismo, la actividad física cumple un papel importante en los niños y "no debe ser solo la del colegio". Dormir más de siete horas, no saltarse el desayuno e incorporar más de cinco frutas y verduras en la dieta de la semana, así como legumbres "que los niños no suelen comer".

A los padres, la pediatra recomienda "no usar los alimentos como amenaza o recompensa" y que todos los miembros de la familia se impliquen en la dieta y "no coman alimentos distintos" que puedan llevar al niño a sentirse aislado.