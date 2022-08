Córdoba se moviliza con urgencia contra la violación a la joven de 18 años al grito de "si tocan a una nos tocan a todas"

Menos de una semana ha pasado desde la presunta violación de tres hombres de 18, 35 y 42 años a una joven de 18, durante la madrugada del pasado sábado en Córdoba en el Polígono de Amargacena, y la ciudad ya ha respondido conjuntamente repudiando los hechos, en la primera concentración a pie de calle convocada, a través de redes sociales, por la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres a las 20:30 de este viernes en el Bulevar Gran Capitán.

Más de un centenar de personas se han dado cita al grito de "si tocan a una, nos tocan a todas" y atender a la lectura del manifiesto que ha escrito la propia organización, "a pesar de agosto, del calor y del puente (Festividad de la Asunción)", como ha mencionado ante los medios la portavoz y miembro de la plataforma Dulce Rodríguez. "Estamos aquí en apoyo a una joven cordobesa que ha sido violada por tres machistas", ha señalado.

Con la tensión del caso al alza, justo en el día que se ha conocido que los tres detenidos grabaron un vídeo de los hechos, que ellos mismos han entregado a la Fiscalía "para justificar que las relaciones fueron consentidas", Dulce Rodríguez ha declarado que, "como siempre, esos vídeos lo que pretenden es desacreditar a la propia víctima, pero esperemos que demuestre que estaba siendo violada".

Durante su intervención, Rodríguez ha rechazado "profundamente las violaciones que se están produciendo en los últimos dos meses", apelando a otros casos recientes relacionados con delitos de agresión sexual -aunque diferentes-, en Sevilla y en Málaga. "Todos estos hechos indignan nuevamente a movimientos de mujeres, que no la indignación social, porque, si no, toda Córdoba debería estar en la calle", ha aclarado en el manifiesto, denunciando la "impunidad con la que caminan los violadores" como consecuencia de "la complicidad social de otros" y los discursos negacionistas. Tampoco se ha librado de sus críticas la Justicia, a la que se ha dirigido alegando que, "en muchas ocasiones, es la judicatura la que pone el foco en la víctima y no en los agresores".

En esa línea, la plataforma ha insistido en el repunte de denuncias por violaciones grupales, acudiendo a datos oficiales del Ministerio de Interior, que refleja un aumento del 14,4% desde el año 2019 al 2021, así como una tendencia cada vez mayor de agresores menores de edad (171 desde 2016 hasta 2020, según datos del Observatorio de Feminicidio) citados por la portavoz.

En ese sentido, desde la plataforma han reclamado que se les permita entrar en las aulas de los colegios para llegar los jóvenes con su mensaje y derribar los tabúes educando sexualmente en el "respeto y la igualdad", y ha criticado el porno como referente sexual, ya que "lo perciben como algo normal" y "seguirán creyendo que la violación es algo erótico".