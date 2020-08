Córdoba tiene un médico por cada 226 habitantes y el 48% es mayor de 55 años

La falta de médicos en la provincia sigue sin solucionarse y las previsiones indican que la situación irá a peor en los próximos años, ya que casi el 48% de los galenos tienen más de 55 años. En concreto, el 31,6% oscila entre los 55 y los 64 años, por lo que es previsible que se jubilen en una década. En total, Córdoba cuenta con 4.018 colegiados, según los datos de 2019 extraídos del estudio Demografía médica en Andalucía, elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

De ellos, están en activo 3.453 (el 85%), con una gran mayoría dedicados a la sanidad pública, a la que se dedican en exclusiva 2.342 profesionales, el 67,8%. En la privada trabajan 638 (un 18,4%), mientras que 473 (un 13,6%) compaginan ambas.

Este último es un porcentaje pequeño, pero tendente a aumentar en los próximos años según explicó en la presentación del informe el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Emilio García de la Torre. A partir de 2021 se eliminará el complemento de exclusividad de la sanidad pública por parte de la Consejería de Salud. De este modo, se espera un aumento de la sanidad mixta, ya que dicha remuneración era un estímulo para que los médicos andaluces no trabajasen en la privada.

Según estas cifras y teniendo en cuenta el padrón de 2019, en el que se anotaban 782.979 ciudadanos, Córdoba tiene un médico por cada 226 habitantes (0,44%), una cifra algo mejor que la media andaluza, que se sitúa en uno por cada 253 habitantes (0,39%).

Córdoba es la segunda provincia de Andalucía con mejor ratio de médico por habitantes

Por provincias, la que tiene una mejor ratio es Málaga, con un galeno por cada 214 habitantes; mientras que Córdoba se sitúa en segundo lugar con 226. Le sigue Granada con un médico por cada 243 ciudadanos; Cádiz con uno por cada 252 habitantes; Huelva y Sevilla con un facultativo por cada 275; Almería tiene un colegiado por cada 292 habitantes y Jaén uno por cada 318 personas.

Estos datos están extraídos del citado estudio, que permite observar una radiografía muy precisa de cómo se encuentra la profesión en la comunidad autónoma y poder establecer así medidas de cara a los próximos años para garantizar y mejorar el futuro de la profesión médica.

El informe se ha publicado además en un momento crucial, cuando la pandemia del coronavirus ha sacado a relucir las carencias del sistema sanitaria andaluz. Una crisis ante la que el CACM apuesta por la "solidaridad territorial" y la "colaboración con la sanidad privada".

A pesar de la gran carencia de médicos, en los últimos nueve años se ha producido un aumento del 20% en el número de colegiados en Córdoba, pasando de los 3.374 de 2011 a los 4.018 de 2019.

En el estudio también destaca la feminización de la profesión en los últimos años. Así, en la actualidad hay 1.899 mujeres colegiadas, lo que representa el 47,2%, manteniéndose en la media andaluza. El crecimiento desde 2011 ha sido de un 32%. También analiza el número de extranjeros registrados en el Colegio Profesional, que en la provincia son 113, la segunda cifra más baja de Andalucía después de Huelva, con 89. Aún así, son el doble que hace nueve años.

Por edades, la franja con menor número de colegiados es la que abarca de los 65 a los 69 años, con 310; seguida de los mayores de 70, con 336 galenos registrados en el colegio profesional. Hay que tener en cuenta que buena parte de ellos estarán jubilados.

La siguiente franja va de los 35 a los 44 años y a ella pertenecen 628 profesionales, una cifra similar a la que hay entre los 45 y los 54 años, con 672 facultativos. Los menores de 35 años son 801, mientras que los más numerosos son los que tienen entre 55 y 64 años, con 1.271. Estos últimos son precisamente los que dentro de una década se jubilarán.

Esta circunstancia hace que sea necesaria la convocatoria de más plazas de médico interno residente (MIR) en los próximos años para que la falta de profesionales, especialmente en algunas especialidades, no se agrave aún más y "evitar incrementar más el déficit de médicos ya existente", indica García de la Torre.

En este sentido, el informe del CACM refleja que en 2019 se convocaron en Andalucía 1.117 plazas MIR. Un número que, sin embargo "no es suficiente", ya que, teniendo en cuenta estas jubilaciones quedarían 1.950 puestos para cubrir cada año, lo que en su caso supondría una falta de 833 médicos. No obstante, en su conjunto, sí es de destacar que en los últimos años ha habido un incremento de la oferta.

El Colegio de Médicos gestionó 61 traslados en 2019, dos de ellos para el extranjero

A esto hay que sumar que en torno a 624 facultativos andaluces decidieron trasladarse en busca de mejores condiciones laborales, lo que disminuiría aún más el número de colegiados en la comunidad autónoma. En concreto, en Córdoba el Colegio de Médicos gestionó 61 traslados en 2019: dos de ellos para el extranjero y el resto para el ámbito nacional. De ahí la necesidad de que se atienda una reclamación de este colectivo que perdura en el tiempo y es que las retribuciones salariales que se dan en Andalucía se equiparen con las del resto del país.

Además, 14 facultativos de Córdoba solicitaron 23 certificados de idoneidad el año pasado. El fin de esta solicitud puede ser para trabajar en otros países, hacer labores de cooperación internacional, realizar estudios o solicitar homologaciones, destacando Francia, Alemania o Emiratos Árabes como los países de destinos más repetidos.

Por otro lado, y a nivel andaluz, el informe señala otro dato que en un futuro no muy lejano puede ser preocupante como es el caso de los desequilibrios entre las distintas especialidades. Desde los colegios de Médicos de Andalucía se hace referencia notable a la enorme diferencia que existe entre el número de profesionales de las distintas especialidades encabezadas por la Medicina Familiar y Comunitaria, con 9.475 médicos colegiados en Andalucía, seguida de Pediatría, con 2.614, y Medicina Interna, con 1.867 facultativos frente a otras que no superan los 100 colegiados como Inmunología (38 especialistas) o Geriatría con 96 médicos en toda Andalucía. En este punto, el CACM destaca que ésta última es una de las especialidades que no ha convocado ninguna plaza MIR en 2020 “teniendo en cuenta el envejecimiento de la población”.