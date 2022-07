Córdoba se convierte en el KM 0 de la lucha contra las adicciones: "A la mujer se le etiqueta mucho más"

Juana, Tamara y Matilde son las protagonistas de KM 0: En busca del sendero arcoíris, un documental que trata de visibilizar una realidad social a través de los testimonios de estas tres mujeres marcadas por los prejuicios sobre el consumo de drogas y la adicción, aportando además una perspectiva de desigualdad de género. La obra ha sido financiado por el Plan Nacional sobre Drogas.

"A las mujeres se les etiqueta mucho más", ha afirmado Luciano Poyato, el presidente de La Red de Atención a las Adicciones (UNAD), entidad que encabeza el proyecto junto con la Fundación EMET Arcoíris de Córdoba.

"Hoy en Córdoba nos convertimos en KM 0 del valor de la mujer", ha comentado Poyato, haciendo referencia al título de la obra y al significado que tiene para estas mujeres, usuarias de la fundación. Se trata de un punto de partida que empieza en ese kilómetro cero y donde dejan atrás un pasado que no siempre fue fácil.

Al proceso de recuperación de las mujeres consumidoras se le une la lucha contra las desigualdades que encuentran en su camino por su género. "Hasta que no derribemos el sistema patriarcal, las cosas no van a cambiar", ha comentado Poyato.

"Hay un gran desconocimiento social, lo que provoca incomprensión", ha comentado la directora de EMET Arcoíris, Auxiliadora Fernández, que ha afirmado que hay una mayor invisibilización y mayor silencio de las mujeres consumidoras con respecto a los hombres por varios motivos.

Por un lado, "los recursos y programas de adicciones de drogas fueron pensados y diseñados para los hombres, esto ha dificultado el acceso de las mujeres a estos recursos", ha incidido Fernández. Otro de los motivos se debe a la "estigmatización que existen en las mujeres por el hecho de serlo", al tiempo de que "no hay referentes mujeres que sirvan de ejemplo a otras". Este último es, precisamente, uno de los principales objetivos que persigue la creación del documental.

Por su parte, la psicóloga de EMET Arcoíris, Lola Jiménez, ha indicado que en la comunidad terapéutica, la mayoría de las mujeres con problemas de adicción son víctimas de violencia de género. Es por ello que "el tratamiento se centra en la persona, de forma integral, ya que el consumo ha deteriorado todas las áreas de su vida; muchos son consumos prolongados en el tiempo". "Tenemos que llamarlas valientes", ha continuado Jiménez al asegurar que estas mujeres "representan la lucha contra el estigma".

Por otro lado, al preestreno de la cinta han acudido diferentes autoridades. Entre ellas, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, quien espera que este material audiovisual "sea una ventana donde las mujeres puedan ver que hay un kilómetro cero en su vida".

El delegado territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía, Antonio López, también ha comentado que "nadie nace teniendo un problema de adicciones, hay un momento en la vida en el que pasa y de eso no nos libramos nadie". Así, para finalizar, ha reconocido la importancia de celebrar actos como estos para generar mayor repercusión, ya que "lo que no se alza, parece que no existe".