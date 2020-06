Los hoteles de Córdoba inician su reapertura con una ocupación del 20% para el verano

Los hoteles de Córdoba, sector clave en la economía de la ciudad, empiezan a tomar el pulso de la recuperación. Lo hacen, eso sí, con un ritmo paulatino y bastante lento, teniendo en cuenta que los meses de verano no componen la mejor temporada para el turismo cordobés.

Tal y como ha señalado a el Día el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Alejandro Navarro, son ya varios los establecimientos hoteleros que están comenzando a reabrir sus puertas tras unos meses cerrados a cal y canto por la crisis sanitaria.

Los datos de reservas no son muy halagüeños, aunque habrá que esperar para hacer un análisis más profundo sobre el comportamiento de la población una vez que ya se permite la libre movilidad por todo el territorio nacional. Es el turista español, tal y como ha confirmado Navarro, el que empieza a inyectar algo de oxígeno a estos hoteles.

Si durante el inicio de la desescalada y sus primeros pases las reservas estaban al 15%, parece que para el verano podrían subir a un 20%. En este porcentaje podrá influir la visita del turista extranjero, algo que, de momento, no ha tenido mucha incidencia en las reservas.

Se espera que eso cambie después de que este domingo ya se hayan abierto las fronteras internacionales entre los países componentes del espacio Schengen (a excepción de Portugal, que ha pedido retrasarlo al 1 de julio). Esto quiere decir que turistas franceses o italianos ya pueden visitar España y, por lo tanto, Córdoba.

La reapertura paulatina ha llegado ya a establecimientos de la cadena NH o al Hospes del Bailío, y hay otros que ya han anunciado su regreso a la actividad para los próximos días.

Apertura parcial

La incidencia del coronavirus en las cuentas de los establecimientos hoteleros les ha obligado a reinventarse y a buscar fórmulas que combinen con esa baja ocupación que de momento registran. Navarro ha hablado de su experiencia al frente del hotel Ayre, donde ha planificado una apertura parcial hasta el reinicio total de la actividad, que ha programado para el 1 de agosto.

En esa apertura parcial, según ha explicado, se reiniciarán los servicios de restaurante y piscina, sin poner todavía a disposición de los clientes las habitaciones. La razón principal para iniciar el servicio, según ha incidido Navarro, es incorporar a los empleados a sus puestos de trabajo.

El hotel Ayre cuenta con una aplicación de reservas que se usará para estos dos servicios y para la piscina lanzarán abonos, una manera mucho más precisa de poder controlar el aforo. Por lo tanto, para disfrutar de la piscina o del restaurante del hotel no existirá la obligación de pernoctar en el mismo, algo que ya se hacía antes, pero que realmente no se promocionaba.

Esto supondrá, además, que los clientes no sean solo turistas de fuera de Córdoba, sino que los propios cordobeses que también contribuyan a esa recuperación que tanto ansía el sector.

Pueden abrir desde el 11 de mayo

Los hoteles podrían haber abierto sus puertas desde la fase 1 de la desescalada, donde se permitía retomar esta actividad, pero con estrictas medidas de seguridad, entre las que se encontraba el no utilizar los espacios comunes.

Sin embargo, el sector ya advirtió en su día de que esto no tenía sentido, teniendo en cuenta que por aquel entonces la única posibilidad de desplazamiento se reducía al término provincial.

Esto provocó, de forma obvia, que muchos establecimientos (la mayoría) no retomaran la actividad, teniendo en cuenta que la rentabilidad no es que no fuera palpable, es que era imposible.