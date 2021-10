“Córdoba todavía desconoce lo importante que será que Caballerizas sea municipal”

Rafael Blanco (Córdoba, 1958) habla claro de lo bueno y lo malo de la política, de las intrigas de partido y de cómo alguien puede ir hasta contra su propia voluntad por mantenerse en el cargo. Médico de profesión y presidente de Córdoba Ecuestre desde hace 20 años, fue concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital en dos etapas distintas, la última como teniente de alcalde de Cultura en plena lucha por la Capitalidad, y lamenta que no se haya aprovechado nada de esa ilusión que se generó. Además, Blanco lleva años reclamando una solución definitiva para Caballerizas Reales.

–El Ayuntamiento, después de dos décadas de negociaciones con el Ministerio de Defensa, ha anunciado que en unas semanas Caballerizas Reales será por fin municipal, ¿habían perdido ya la fe después de tanto tiempo sin darle esa esperada solución al edificio?

–Más que la fe, ha habido momentos en los que ha sido muy duro el desánimo. Han pasado gobiernos locales de todos los colores políticos, de IU, del PP y del PSOE, todos nos han prometido con mayor o menor vehemencia, y además poniendo fechas, que el asunto estaría resuelto en poco tiempo y ha seguido sin resolverse. Y ya no sólo por Córdoba Ecuestre, sino por la ciudad.

–¿Y qué va a suponer para la ciudad?

–Córdoba todavía desconoce, lo está aprendiendo, lo importante que es que un monumento como Caballerizas sea patrimonio de la ciudad, en este caso gestionado por su Ayuntamiento, y que esté abierto, que esté vivo y que esté lleno de caballos que le dan sentido, porque lo unen con su origen. Felipe II, en el siglo XVII, mandó construir Caballerizas Reales para crear el caballo pura raza español y 400 años después este edificio sigue en pie y sigue habiendo en él caballos pura raza español. No existen muchos edificios en el mundo que tengan esa historia desde el principio y sigan en la actualidad teniendo ese sentido, le diría que solo la Escuela Española de Viena.

–¿En qué va a consistir el Centro Internacional del Caballo que proyectan en Caballerizas?

–Va a ser un centro con rango internacional dado que el caballo pura raza español está presente en cerca de cien países en el mundo. La asociación que lo gestiona tiene claro que su origen y su referencia histórica es Caballerizas. Con el centro ocuparemos no solo la parte patrimonial del edificio, también la huerta, y además del espectáculo que ofrecemos y de concursos de todo tipo, habrá una escuela formativa de jinetes, visitas turísticas guiadas, un recuerdo histórico como monumento que es, recordando la historia del caballo y su génesis en Córdoba...Desde Córdoba Ecuestre estamos totalmente dispuestos a empezar a trabajar en la creación de este centro internacional al día siguiente de que el Ayuntamiento, tras la expropiación pactada con Defensa, nos ceda administrativamente la gestión de Caballerizas Reales.

–Un centro que coexistirá con una zona museística que en torno al mundo del caballo proyecta el Ayuntamiento en el edificio.

–El Ayuntamiento tiene como proyecto crear un espacio cultural que en principio sería museístico y la idea que tenemos es que sea totalmente complementario con Caballerizas, yo así se lo he planteado al alcalde. No tiene ningún sentido que en el mismo edificio coexistan dos realidades que pueden ser buenas, pero autónomas. Defiendo en este sentido que tenemos que poner en marcha proyectos que trasciendan las propias fronteras, no podemos realizar proyectos de consumo interno, ni en lo cultural, ni en lo ecuestre, ni en lo turístico.

–Hablando de proyectos, ¿por qué cree que en Córdoba se eternizan como ocurre con la municipalización de Caballerizas Reales o con la Ronda Norte, por ejemplo?

–Una de las causas es la falta de liderazgo valiente. Quien gobierna tiene que decidir, y aquí en Córdoba durante mucho tiempo se ha querido conseguir que esté todo el mundo conforme con lo que se decide hacer. Cuando un gobierno toma una decisión tiene que seguir por ese camino, aunque haya a gente o a colectivos a los que no le guste.Le pongo el ejemplo de Málaga, que no tenía ni proyecto de centro de congresos cuando aquí estábamos hablando del que íbamos a hacer con Rem Koolhas;ahora ese centro tiene dos ampliaciones y nosotros seguimos como seguimos. En segundo lugar pondría la falta de peso de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba, que no nos hemos hecho valer mientras que muchas veces a otras provincias han llegado inversiones, ayudas, colaboraciones y circunstancias mucho más favorables. En proyectos, en Córdoba haces un programa electoral, le cambias cuatro palabras y la fecha y te sirve para las siguientes elecciones.

–Usted siempre ha dicho que para proyectos más que eternizados, abandonados, los de la Capitalidad Cultural.

–Es que es un ejemplo demoledor. Cuando éramos candidatos a Capital Europea de la Cultura parecía que nos íbamos a comer el mundo, Córdoba se movilizó entera. Perdimos y abandonamos todos los proyectos. Pasamos de querer ganar el cielo a bajar a las profundidades, mientras que Málaga, que no fue finalista como Córdoba, si no que perdió en la primera ronda, continuó con sus proyectos y, ahora, por ejemplo, tiene un buen puñado de museos. ¿En Córdoba qué grandes cambios se han hecho? bueno pues el Vial Norte, la reconversión de los terrenos de Renfe y luego un poquito con la Ribera, pero pasan 20 ó 30 años entre cada cosa que se hace importante, mientras que en otras ciudades los grandes cambios van ocurriendo cada cuatro o cinco años, proyectos que van dinamizando de manera positiva una ciudad. Lo vemos, por ejemplo, en Málaga y Sevilla.

–¿Cómo ha afectado la pandemia al mundo del caballo?

–Gravemente. Ha habido que suspender todas las actividades y los que se dedican a la compra- venta, a la gestión económica que tiene que ver con el caballo, han parado en todo el mundo. Es un sector que no iba demasiado boyante en general y que se ha quedado muy afectado. Sin embargo, diría que la respuesta este año nosotros la hemos vivido de una manera espectacular. Tras ese gran parón que ha hecho mucho daño, la gente ha vuelto con unas energías y unas ganas tremendas.

–¿Y cómo ha afectado la pandemia a Córdoba Ecuestre?

–Para nosotros el año ha sido muy duro, porque las puertas de Caballerizas Reales se han cerrado, pero nosotros tenemos aquí 52 caballos y hemos tenido que seguir trabajando con ellos todos los días. O sea, ingresos cero, hemos puesto la mitad de la plantilla en un ERTE, pero la otra mitad ha tenido que estar trabajando, porque a los caballos hay que montarlos, hay que alimentarlos…son seres vivos. Eso ha supuesto un esfuerzo. Sobre todo, y un palo económico muy importante, pero, insisto, hemos vuelto con muchas ganas y la respuesta del público está siendo muy buena. En todos los concursos que estamos organizando se están batiendo todos los récords de inscripciones, desde todos los puntos de España.

–Como ha ocurrido en la última edición de la muestra que organizan desde Córdoba Ecuestre, Cabalcor, ¿no es así?

–Cabalcor 2021 ha sido un éxito rotundo. No lo esperábamos, sinceramente, y nos ha desbordado. Hubo un momento en el que dijimos que teníamos que cortar las inscripciones en todo lo que habíamos programado, en la doma vaquera, en la alta escuela, en el concurso morfológico, en los enganches... ha venido gente de todos los puntos de España y alguna del extranjero. Estamos con ganas y para nosotros es un momento estratégico muy importante. Tras año y medio muy difícil, nos estamos recuperando bien y a la vez esto coincide en el tiempo con una situación que puede ser para nosotros la solución definitiva y es que se regulariza la situación de Caballerizas, que sea municipal, lo que le daría estabilidad a Córdoba Ecuestre y a su proyecto en el edificio.

–O sea, que esa municipalización de Caballerizas sería un punto de inflexión para ustedes.

–Sería un punto de inflexión total. La gente nos dice que aquí en el edificio estamos bien como estamos, sí, pero en Caballerizas en este momento podemos estar trabajando en potenciar solo un 25% lo que este espacio puede dar de sí para la ciudad. Hemos hecho unas tremendas mejoras en el edificio, esta sala en la que estamos haciendo la entrevista, por ejemplo, era antes un lugar en el que no podías entrar porque estaba lleno de basura y de escombros. Estamos cada año haciendo esas pequeñas mejoras en el espacio, adaptándolo, pero, insisto, ahora mismo estamos frenados en cuanto a las cosas que podríamos hacer. El verdadero punto de inflexión será el día en el que podamos firmar el documento de cesión de Caballerizas con el Ayuntamiento, donde se nos diga que podemos empezar a trabajar ya en nuestro proyecto de centro internacional.

–Usted es médico y tras su periplo político y en otro tipo de gestión ha vuelto a su puesto de trabajo, qué raro que hoy en día un político tenga un puesto de trabajo al que volver.

–Yo diría que tener un trabajo al que volver después de la política es fundamental y debería ser casi obligatorio, pero en la práctica no lo es. Yo tuve muchísimo cuidado y lo hice desde muy joven de no optar a ningún cargo público hasta que no tuve un trabajo fijo. La política nunca debería de ser un trabajo.

–Usted ha sido vicepresidente del Comité Olímpico Español y presidente de la Federación Española de Natación, entre otros cargos deportivos, también ha gestionado en el Ayuntamiento, en la Junta y en el Gobierno central, ¿qué es lo que más le ha frustrado de toda esa gestión?

–Lo que me quedó con una sensación de trabajo inacabado fue no continuar en el Ayuntamiento de Córdoba después del último periodo en el que estuve. No pedí yo venir, se me pidió que viniera porque era una situación complicada la que había en el planteamiento municipal del Partido Socialista. Vine y el compromiso era aterrizar durante los primeros cuatro años, intentar establecer unas bases de un trabajo futuro y crear equipo y en la segunda etapa intentar ya tener el potencial suficiente para optar a la Alcaldía en un momento en el que IU, que había sido hasta entonces la fuerza mayoritaria, estaba empezando a bajar y en el que empezaba a vislumbrarse una posibilidad de alternancia. Mi partido decidió cambiar entonces al candidato y al equipo completo y lo tuve que aceptar, aunque para mí fue una decepción tremenda.

–Usted ha apostado en los últimos años por el cambio en su partido, apostó por Pedro Sánchez a nivel nacional y por Juan Espadas a nivel regional, ¿cree que el PSOE nivel provincial necesita también un cambio?

–Necesita un poco de lo mismo. Sería adaptarse a la realidad de la sociedad, que ha ido evolucionando mucho más rápido que la propia estructura de los partidos. El debate no debería se nunca el de la persona y no se debería caer en el error, como ha sucedido, de crear una ejecutiva de 40 ó 50 personas. ¿Cuántos han trabajado realmente en esa ejecutiva? ¿Cuántos han participado realmente en las decisiones estratégicas que han afectado a Córdoba? Las respuestas internas serían demoledoras.