Córdoba cuenta con una licencia de VTC por cada 13 taxis en servicio

El crecimiento de la flota de vehículos de alquiler con conductor, los conocidos VTC, sigue imparable, pero en las grandes ciudades y en las zonas costeras, aunque con mucho menor peso en las capitales de interior, como es Córdoba.

Las estadísticas del Ministerio de Fomento confirman el aumento de autorizaciones en determinados puntos del país, pero con cifras discretas en la provincia cordobesa pese a la controversia que se generó hace unos meses por la implantación de una empresa como Uber en la ciudad.

El registro del Gobierno muestra que en Córdoba están activas en la actualidad 772 licencias de taxi, mientras que las de VTC llegan a 56. Esto quiere decir que por hay un vehículo de alquiler autorizado en la provincia por cada 13,7 taxis.

Esta cifra está muy lejos de lo que ocurre en otras provincias, como son los casos de Málaga –fundamentalmente– y Sevilla. En la capital de la Costa del Sol y en su zona de influencia la proporción es de 1,97 VTC por cada taxi (1.357 coches sin conductor por 2.674 concesionarios del servicio tradicional) y cada vez se acortan más las distancias entre los dos sistemas. En Sevilla es de 2,7, con 2.300 taxis y 214 VTC.

Los números de Córdoba son más modestos –en cuanto a la implantación de los coches de alquiler– que otras ciudades del interior, como es Granada, donde hay 862 taxis y 145 VTC, con una ratio de 5,6. En Cádiz es del 9,14, con 127 VTC y 1.61l de transporte de taxi. En cualquier caso, lo que se desprende de este informe del Ministerio de Fomento es que Córdoba está lejos del parámetro fijado por ley, que busca que haya un VTC por cada 30 taxis, cuando en la capital esa ratio –como se ha dicho– es de 13,7.

La mayoría de ciudades está muy lejos de la ratio 1/30 que piden los taxistas

El protagonismo de Málaga en esta estadística es indiscutible, al punto de ser el territorio en el que más VTC hay en relación a los taxis. Sólo Madrid (7.269 VTC frente a 15.605 taxis), con un promedio de 2,14, se le acerca. Sirva de ejemplo, que Barcelona, que tiene 2.025 VTC, dispone de una flota de 11.179 taxis, lo que supone una proporción de 5,5. A nivel nacional se contabilizaban unas 14.000 autorizaciones de VTC frente a 62.636 de taxi. Eso es, 717 más que al finalizar el año pasado.

Todas estas nuevas autorizaciones tienen relación directa con las sentencias del Tribunal Supremo favorables al sector de las VTC. Por ello, desde la Asociación de Vehículos con Conductor, Unauto, se apunta que seguirá creciendo el número en los próximos meses, “aunque no de una manera masiva”. Asimismo, señalan que a día de hoy cualquier empresa o particular que pretenda disponer de una autorización de este tipo no podrá conseguirla. “Se la van a denegar porque la ley restringió el 1/30 y mientras que eso exista nadie va a poder pedir una autorización”, indicó un portavoz, quien aclara que no es posible aplicar esa medida con carácter retroactivo.

A pesar de la evolución de los datos, Unauto entiende que el número de licencias para este tipo de transporte “es insuficiente para abarcar todo el potencial de desplazamientos” que tienen provincias como Málaga y, en particular, la Costa del Sol. Usando como base este argumento, considera que “hay mercado para todos”.

Los últimos datos sobre las licencias de transporte se han hecho públicos apenas días después de que la Junta de Andalucía informase de su plan para controlar el funcionamiento de los VTC, a lo que se comprometió con el sector del taxi. Sin embargo, en una primera lectura, no parece que el contenido del mismo satisfaga plenamente a los colectivos que agrupan a estos profesionales del transporte.

Así, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ha recibido con absoluta decepción, la propuesta de la Junta, un documento de 500 páginas, que representa una liberalización sin precedentes del sector de las VTC y lanza un duro golpe al futuro de un servicio público del que viven miles de familias, según la FAAT.

El documento propone diez medidas, entre las que se encuentran el establecimiento de tarifas cerradas y taxi compartido, pero introduce igualmente estaciones o bases de VTC en torno a centros de generación de demanda de transporte como hospitales, ferrocarriles o aeropuertos. “Esta propuesta es inasumible para el sector del taxi ya que “pretende una legalización de las paradas clandestinas de VTC, que desnaturalizan su actividad y la confunden con la del taxi” según ha declarado el presidente de la FAAT, el cordobés Miguel Ruano.

La creación de paradas o “estaciones de VTC”, como las denomina el documento de la Junta, “viene a invadir un segmento de mercado reservado hasta ahora al servicio de interés general del taxi, y contraviene de forma grave, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la tradicional segmentación de ambos servicios”. Para la federación andaluza, “este documento de la Junta constituye una acción sin precedentes en España, al poner en manos de las multinacionales el transporte en vehículos de turismo de hasta nueve plazas, y condena a muerte a un sector con 110 años de historia”, señalaron.

FAAT demandará a la Junta un marco regulatorio que no acabe con la singularidad del taxi como servicio público, ponga orden a las irregularidades y condiciones de explotación de las VTC, “que en la actualidad realizan su actividad en clara competencia desigual u desleal con el servicio público de taxi”, sentenció Ruano.