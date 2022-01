El Mercado Medieval de Córdoba se convierte en Renacentista y del Siglo de Oro

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de las bases del hasta ahora Mercado Medieval, que este año se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, para ampliar su temática y que pueda contener otros periodos de la historia, tal y como ha detallado el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. "Aunque originariamente se aprobó con el concepto de Mercado Medieval, lo que ha hecho la Junta de Gobierno Local ha sido ampliar el objeto de manera que se quede más abierta la temática con la intención de recibir ofertas más novedosas para la ciudad como puede ser Mercado Romano, Mercado de las Tres Culturas, Goyesco, etcétera", ha sentenciado Torrico.

El edil ha recordado que la edición de este año se volverá a celebrar en el entorno del Parque de Miraflores, calle José Luis Villegas, el solar tras la calle anterior, la calle Acera Mira al Río, los Jardines del Rocío, la Avenida de Fray Albino y el entorno de La Calahorra. Según el contenido del contrato de la cita, lo que se va a celebrar en Córdoba durante este y el próximo año será un Mercado Renacentista o del Siglo de Oro, que será organizada por Espectáculo AMB Producciones S. L., empresa que ha sacado la máxima puntuación en el concurso habilitado para ello y que además gestionará la cita también en 2023.

La cita de este año contará como mínimo con 100 puestos diferentes. No obstante, esa cifra puede llegar hasta los 150. Según rezan las bases, esos puestos deben ser de artesanía, alimentación, restauración y demostraciones de oficios en vivo. Las bases obligan a que todos ellos estén ambientados en la época y las temáticas propuestas y a que los dedicados a oficios artesanos tengan que ser, al menos, el 15% de todo el mercado y el número de paradas de restauración no excederá del 15% del número total de puestos. Asimismo, no podrán instalarse en el mercado puestos de venta de productos que no sean artesanales. Cada puesto de artesanía pagará 65 euros por metro, 745 euros los de alimentación y 15 euros por metro los de restauración.

Las bases también dictan que en el mercado estén representados oficios como la herrería, la cantería, la alfarería, el moldeo y/o soplado de vidrio, tejido de lana, la panadería, la cestería, el repujado de cuero y la orfebrería. Asimismo, el número de paradas de restauración no excederá del 15% del número total de puestos y no podrán instalarse puestos de venta de productos que no sean artesanales. Además, la zona infantil deberá contar al menos con tres atracciones infantiles con movimiento, así como con un espacio gratuito de juegos de carácter gratuito.

De sus 17 ediciones celebradas hasta la fecha, la temática en la que se ha ambientado el mercado ha sido casi siempre la medieval, a excepción de 2014, en el que se celebró el Mercado Romano y 2020 en el que se celebró el Mercado de Las Tres Culturas. Desde 2001 y coincidiendo con la inauguración de la remodelación de la Plaza de la Corredera, se viene desarrollando durante el último fin de semana de enero este mercado que inicia su actividad el viernes a mediodía y finaliza la noche del domingo. En este emplazamiento se desarrolaron, en el marco de mercado medieval, 13 ediciones que convirtieron la Plaza de la Corredera, la Plaza de las Cañas y la Plaza del Potro en un entorno pintoresco donde se podía disfrutar del más de un centenar de tenderetes distribuidos por las tres plazas.

Posteriormentee, 2014 la cita se trasladó al entorno de la Calahorra. El informe técnico relativo a la organización de este año incide en que "siguiendo en la línea de mejorar la organización y desarrollo de este evento y valorando aspectos tales como el entorno, la amplitud y expansión que permiten los espacios disponibles, la facilidad para el acceso y el aparcamiento, tanto de la organización como de los visitantes", se ha propuesto la realización del mercado en el mismo lugar del Parque de Miraflores y la Torre de la Calahorra, "ya que permite mejorar aspectos tan importantes como la seguridad, el acceso a los servicios de emergencia, la higiene pública, la imagen del mercado en su conjunto y el discurrir de los espectáculos programados".