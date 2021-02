Córdoba capital reabre este viernes 19 de febrero tras un mes de cierre perimetral

Tras un mes de cierre perimetral, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Córdoba, popularmente conocido como comité de expertos, ha acordado este jueves la reapertura de Córdoba capital. La ciudad lleva sometida a un cierre perimetral desde el 20 de enero, restricción que quedará levantada este viernes, 19 de febrero.

Así que, por lo pronto, se podrá salir y entrar de la ciudad al menos hasta el sábado 27 de febrero, por lo que resulta aún una incógnita que se podrá hacer durante el puente de Andalucía. Todo dependerá, como en el conjunto de la comunidad, de la buena evolución epidemiológica de los próximos días.

En la actualidad, Córdoba capital soporta una tasa de 274,8 casos por 100.000 habitantes, muy por debajo de los 500 que las autoridades sanitarias toman como límite para decretar el cierre perimetral. La ciudad ha sumado 896 positivos en los últimos 14 días, de los que 257 se han detectado desde el jueves pasado, lo que muestra que la curva experimenta una caída evidente.

El levantamiento del cierre perimetral, no obstante, no significa que se terminen las restricciones en Córdoba. El cierre de la provincia sigue vigente, el toque de queda permanece a las 22:00, el comercio y los bares echan las persianas a las 18:00 y no se pueden comprar bebidas de alta graduación en los supermercados a partir de esa hora.

La Junta de Andalucía, de hecho, ya ha advertido de que estas medidas se mantendrán a corto plazo, ya que en el contexto actual es prioritario que avance la vacunación y, sobre todo, poner una barrera a la cepa británica del SARS-CoV-2, mucho más contagiosa que la de Wuhan.

Así que, a partir del sábado, se podrá salir y entrar de Córdoba capital y viajar por la provincia excepto a ocho localidades que siguen cerradas por la alta incidencia del coronavirus. Son Espejo, Fuente-Tójar, La Guijarrosa, Luque, Zuheros, Conquista, Pedroche y Valsequillo.

A partir del sábado, en Córdoba capital quedan en vigor las medidas de nivel 4: