Córdoba inaugura su alumbrado navideño y el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde

Mariah Carey es, desde hace ya muchos años, quien se encarga de anunciar la llegada de la Navidad en todo el mundo, incluso en Córdoba. Tanto, que hasta que no suena su archiconocido All I want for Christmas is you parece que las fiestas navideñas no pueden comenzar.

Pues dicho y hecho. Córdoba no iba a ser menos que Estados Unidos y aquí el villancico que lanzó en 1994 dentro de su cuarto álbum de estudio Merry Christmas ha vuelto a sonar en el alumbrado navideño de Córdoba y, con él, el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, que también se ha convertido ya en un clásico.

Pero el de Mariah Carey no ha sido el villancico que ha abierto el espectáculo de esta edición de 2022, sino el Last Christmas de Ariadna Grande, el que ha dado el pistoletazo de salida, después de que la familia Rosas y García, de la barriada periférica de Villarrubia, encendiera las luces navideñas para regocijo de las centenares de personas que se dieron cita en el acto inaugural, a la que también ha acudido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, además de un más que elevado grupo de representantes institucionales.

Tras Ariadna Grande, ha llegado el turno de Luis Miguel con una versión del clásico Navidad, Navidad. A continuación ha sonado Feliz Navidad, de Bonney M y, por fin, y con todo el público expectante han llegado a Cruz Conde los primeros sones y las campanas iniciales del más que conocido de Marian Carey, que ha hecho las delicias de los asistentes. Una canción que ha traído de nuevo la Navidad a Córdoba y que se ha llevado el más sonoro de todos los aplausos.

Todo parecía ir bien, hasta que apenas unos minutos después de que comenzara el encendido se ha registrado un apagón que ha afectado a buena parte de la ciudad. Fuentes de Endesa han informado de que el apagón se ha debido a unas maniobras en la red de alta tensión en la subestación de Cruz Juárez, que se ha prolongado durante más de quince minutos. Pasado este tiempo, el suministro se ha recuperado y el espectáculo en Cruz Conde ha regresado sin problema.

A partir de este viernes y hasta el próximo 6 de enero, día de Reyes, cada día habrá cinco pases: a las 18:30, 19:30 y 20:30 en una intensidad de sonido normal y a las 19:00 y 20:00 en una intensidad regulada para las personas con TEA.

El tiempo de duración de cada pase será de unos diez minutos aproximadamente, con la reproducción de cuatro canciones en total. La potencia en este caso será de 67.655 vatios y su instalación ha costado 458.435 euros. El túnel de luces navideñas instalado por la empresa Iluminaciones Ximénez ocupa 348 metros, desde la confluencia entre la calle Morería y Cruz Conde en línea recta hasta el bar Marta. El túnel está formado por 743.000 puntos led.

Una inauguración oficial que ha contado con la asistencia del alcalde, José María Bellido, y con centenares de personas que han ido ocupando posiciones en la calle Cruz Conde bastante tiempo antes de que comenzara el espectáculo.

66 zonas de la ciudad

Además del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, la Navidad ha llegado también a 66 zonas de la ciudad, que se iluminarán hasta el día de Reyes gracias a 343 arcos de luces de más de 60 motivos navideños y diversos cordones que, como es costumbre, irán en el arbolado.

Los puntos led este año alcanzan los 1,5 millones de luces, un 6% más que en el ejercicio pasado, aunque con una potencia total 107.000 vatios, 11% menos que en 2021 por la crisis energética. El horario del alumbrado, con esa media hora de reducción, será de 18:15 a 22:30 durante la semana, hasta la 01:00 en fines de semana y hasta las 03:00 los días clave: 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

En el Centro de la ciudad hay 13 arcos de luz, tres en el Casco Histórico, tres en el Campo de la Verdad, ocho en Ciudad Jardín y cuatro en La Viñuela.

Otras zonas compartirán alumbrado. Se trata de los barrios de El Tablero con Fidiana y San Rafael de la Albaida, que contarán con siete arcos, y Santa Rosa con parte de Levante, con 15.

Por su parte, las barriadas periféricas tendrán siete ubicaciones con luces y seis más se instalarán en zonas varias de la ciudad, como la iglesia San Felipe Neri o la Puerta de Almodóvar.

Córdoba es Navidad

La inauguración del espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde no ha sido la única cita de este viernes con la que se ha dado pistoletazo de salida. Ya que ha continuación ha tenido lugar la inauguración del Belén Municipal, en el Oratorio de San Felipe Neri.

A todo ello hay que sumar los tradicionales programas Raíces del pueblo. Cantando a la Navidad, en el Patio de las Campanas los días 4, 10, 11 y 17 de diciembre, a las 14:00; La Fiesta se hace tradición, los días 6, 8, 10, 11, 17 y 18 de diciembre, a las 13:00, con pasacalles desde Tendillas, Capitulares-Templo Romano y Plaza Corredera.

También estarán Los coros cantan a la Navidad, del 16 al 22 de diciembre, entre las 18:30 y 22:00, con distintos pasacalles en el centro; Cantarillo, y Muestras de corales; al tiempo que desde el día 3, las plazas de la Compañía, San Miguel, San Nicolás y Tendillas y La Pérgola del Bulevar tendrán actividades para los más pequeños, junto con la programación del cine Fuenseca, con Érase una vez con circo, cantajuegos, musicales, cuentacuentos, teatro y magia.

Asimismo, habrá actividades en los centros comerciales abiertos y más de 50 actividades llegarán a las barriadas periféricas; se desarrollarán distintas zambombas, con una de gran formato el 22 de diciembre, a las 20:00, en la Corredera, mientras que las zambombas de los balcones serán los días 21 y 22, entre las 19:00 y 00:00, en la plaza de la Fuenseca, el Ayuntamiento, el barrio de la Judería y la Corredera, entre otras actividades, que el alcalde ha invitado a vivir "con más alegría" en este tiempo de Navidad.

Mientras, voluntariado de Cruz Roja ofrece cobertura sanitaria en la zona principal del alumbrado navideño, en la calle Cruz Conde y alrededores.

Así, una ambulancia de la institución humanitaria se ubicará por las tardes, en los días de mayor afluencia de público, en la plaza de las Tendillas para atender cualquier emergencia. El dispositivo forma parte del convenio que Cruz Roja tiene con el Ayuntamiento.