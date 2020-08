La ola de calor deja una máxima de 44,2 grados en Montoro y pueblos y ciudades vacíos

La primera ola de calor que afecta al verano en España parece no acabar nunca en Córdoba. Mientras las temperaturas comienzan a descender en Galicia, Cantábrico y Navarra, se intensifica en el sur con registros entre 40 y 43,8 grados, que es la máxima registrada en Córdoba capital este sábado según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o los 44,2 anotados en Montoro.

Mientras en otras provincias han batido récord de temperaturas sobrepasando los 40 grados por primera vez desde que hay registros, en Córdoba es lo habitual y se ha mantenido así desde el jueves pasado, a excepción del martes, cuando el mercurio dio un respiro y se asentó en 38 grados. La alerta naranja también se ha vuelto "normal" y se mantiene este fin de semana con máximas de 44 grados y mínimas de 23 grados, que llegan casi al amanecer este sábado en la capital.

El termómetro también ha subido hasta los 44,2 grados en Montoro, la tercera máxima más alta de toda España, mientras que en La Rambla se llegó a 43,2 grados y 42,5 en Fuente Palmera. En Espiel se ha quedado en los 40,9 y en Aguilar de la Frontera en los 40,6.

Y la consecuencia de estos registros fue el de ciudades y pueblos con calles vacías en toda la provincia. La capital no fue una excepción. Porque ni las heladerías ni los bares son refugio suficiente para las familias cuando llegan las 15:00 en las calles de Córdoba. La soledad se apodera de los barrios pero, aún así, hay quienes no cierran las puertas de sus negocios ni por el riesgo importante que supone la alerta naranja de la Aemet. Aura Rodríguez trabaja en una tienda de complementos del Casco Histórico de Córdoba y, aunque hay pocos turistas ahora en la ciudad, es de las pocas que no cierra por la tarde. "En esta tienda no tenemos aire acondicionado, me apaño con el ventilador, un abanico y un atomizador de agua", comenta, al tiempo que agrega que "no nos podemos dar el lujo de cerrar después de la crisis del coronavirus".

Aún así, la gente en la calle es poca. Carmen Aguilar espera que lleguen las 20:00 para salir con sus hijos a dar un paseo. "El calor a esa hora es igual, el aire es sofocante, pero al menos ya el sol empieza a ocultarse y a los niños les gusta jugar en las fuentes de Las Tendillas", explica mientras llega a su casa a mediodía.

Las temperaturas podrían dar tregua para el martes, cuando las predicciones de la Aemet sugieren un descenso térmico de un par de grados en la temperatura máxima, alcanzando los 39 el lunes y los 38 el martes, y unas mínimas de 21 grados gracias a intervalos nubosos que durarán, cuando mucho, dos días. Aún así, la alerta se mantendrá en amarillo en la campiña cordobesa.

El respiro durará poco en la provincia. La jornada del próximo jueves volverá a ser complicada para los cordobeses cuando el mercurio vuelva a sobrepasar los 40 grados en la mayoría de municipios de la campiña cordobesa.

Este sábado Málaga se ha adelantado en el primer puesto de temperaturas altas, con 44,8 grados, seguido de Murcia con 44,4 grados y Córdoba, con 44,2 grados de máxima.