Córdoba se quedará definitivamente sin Velá de la Fuensanta y habrá actividades alternativas

La Velá de la Fuensanta ha quedado definitivamente suspendida un año más por el coronavirus, aunque el Ayuntamiento de Córdoba propone actividades culturales alternativas para apoyar al sector turístico y cultural en el entorno de la Plaza del Pocito. Así lo han informado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Promoción del Ayuntamiento, Marián Aguilar.

Esta fiesta popular, que tendría lugar del 3 al 8 de septiembre, "no se va a retomar como la conocemos", ha afirmado el alcalde, que ha recordado que ya para el 18 de agosto "estábamos en nivel 3" de alerta sanitaria, con lo que "con dos semanas no nos daba tiempo a montarlo, ya está suspendida y no se va a retomar, francamente, porque no da tiempo". Al respecto, ha señalado que "si hubiera habido algo más de margen, seguramente se podría haber intentado, pero no ha habido tiempo para hacerlo". El Ayuntamiento ya había informado de que la cita no tendría lugar si la tasa de incidencia no bajaba lo suficiente.

Sin embargo, Marián Aguilar sí ha adelantado que tendrán lugar algunas actividades culturales alternativas en el entorno de la Plaza del Pocito, con actuaciones tanto por la mañana como por la tarde, que serán detalladas por el Ayuntamiento. Ante ello, Aguilar ha expresado que esperan apoyar tanto al sector hostelero como el cultural, a los coros rocieros y las academias de baile.

Será el año que viene cuando se vuelva a poner sobre la mesa retomar la Velá en Córdoba, "no pasa nada porque esperemos un año más", ha expresado el alcalde.