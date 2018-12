Córdoba tendrá un Penal exclusivo para juicios de violencia sobre la mujer

Córdoba dispondrá a partir del próximo 1 de enero de un Penal para enjuiciamientos y ejecutorias de violencia sobre la mujer “con carácter exclusivo y excluyente”. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado que este Juzgado sea el número 6 de lo Penal. Hasta el momento se encargaban de ello cinco juzgados de lo Penal repartidos por el territorio provincial.

“Se trata de una noticia importantísima, ya que de la misma forma que hay un espacio en Córdoba para instruir las causas, el hecho de que ya se cuente con uno para los enjuiciamientos y las ejecutorias va a suponer que se va a avanzar mucho”, destaca el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. “Se va a avanzar mucho en atención a las víctimas y la respuesta judicial va a ser más eficaz y rápida”, añade el juez decano.

Pareja insiste en que los datos que en violencia sobre la mujer arroja Córdoba, “aunque han tenido una línea ascendente desde 2010, lo cierto es que en los últimos años son parecidos, sufren pocas variaciones; podemos decir que se trata de datos fríos”. “No obstante, no se trata de números, más bien tenemos que centramos en las personas y aunque se diga de forma frívola que la ley de violencia de género no sirve para nada, porque sigue habiendo mujeres muertas, no es así. Hay muchas víctimas que han salido adelante y cada vez que una víctima recupera su vida es un gran avance”, sentencia el juez decano de Córdoba.

La decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de otorgar al Juzgado número 6 de lo Penal de Córdoba los enjuiciamientos y ejecutorias con carácter exclusivo y excluyente coincide con los últimos datos publicados por dicho órgano respecto a violencia sobre la mujer, los correspondientes al tercer trimestre del presente año. En lo que se refiere a Córdoba, esos datos hablan de que el total de delitos ingresados entre enero y principios de octubre de este año relativo a violencia sobre la mujer han crecido un 6,68% respecto al mismo periodo de 2017; o lo que es lo mismo, 1.389 por 1.302 delitos. Esos datos hablan también de que hasta el 30 de septiembre de este año se habían producido 1.370 denuncias por las 1.339 del mismo periodo del pasado año; o lo que es lo mismo, las denuncias han crecido un 2,32%.

Respecto al número de personas enjuiciadas, han caído un 17,98%, dado que entre enero y septiembre de 2017 fueron 228, por los 187 de este año. De los 187 condenados de este año, se ha condenado a 154 españoles, un 7,7% menos que en el mismo periodo de 2017 –fueron 167– y prácticamente al mismo número de extranjeros –13 este año por 14 del pasado año–. El número total de condenados ha experimentado una caída del 7,7% al pasar de los 181 de 2017 a los 167 de este año. Y el número de absueltos también ha experimentado una caída, en este caso del 55,5% al pasar de los 47 que se dieron en los tres primeros trimestres de 2017 por los 20 del mismo periodo de este año 2018.

Llama la atención que trimestre a trimestre se repite que el mayor porcentaje de denunciados lo acaparan los exnovios y los novios de las víctimas. La estadísticas del CGPJ insisten en lo que respecta a la relación de la víctima con el denunciado que en el 20% de los casos se trata del cónyuge, mientras que en el 10% de los casos se trata de excónyuges; y son los exnovios los que acaparan el mayor porcentaje de denuncias presentadas, aproximadamente el 50%, mientras que el 20% corresponde a novios. También insisten en que en el 24,65% de los casos entre la víctima y el denunciado hay una relación afectiva, mientras que en el 40,55% de los casos entre la víctima y el denunciado hubo una relación afectiva. Y detallan que en Córdoba el porcentaje de condenas entre los enjuiciados es del 78,3%. Este último porcentaje es del 77,2% en el caso de las condenas de enjuiciados de nacionalidad española y del 100% en el caso de las condenas de enjuiciados de nacionalidad extranjera.

Los últimos datos al respecto del CGPJ inciden en que durante el año pasado se dictaron en Córdoba 770 órdenes de alejamiento del presunto maltratador respecto de su pareja. En 249 de ellas había una orden previa de alejamiento, mientras que en 521 de ellas, no. También destacan que se dictaron 161 órdenes de prohibición de volver al lugar del delito; de ellas, 125 tenían ya orden previa y 36 no la tenían.

Según revela el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (sistema VioGén) a 31 de octubre de 2018, en Córdoba había 7.724 víctimas y 8.404 casos, de los que 966 están activos y 7.438 inactivos. Entre los casos que están activos –o sea, que tienen vigilancia policial y protección dependiendo del nivel de peligrosidad– el sistema VioGén distingue entre aquellos de nivel no apreciado, en el que se encuentran 236 mujeres; de nivel bajo, en el que se encuentran 541; de nivel medio, en el que están 182; y de nivel alto, en el que están siete mujeres. La provincia de Córdoba no contaba a esa fecha con ninguna mujer incluida en el apartado de riesgo extremo.

En el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género –perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior– el concepto de caso de violencia de género es muy similar al de víctima de violencia de género, aunque en realidad no es idéntico. Un caso contiene toda la información que relaciona a una víctima con único agresor.