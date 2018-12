Córdoba se juega 44,4 millones en el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad

Y si nos toca? Esa es una de las preguntas que pueden tener respuesta tras el tradicional Sorteo de Navidad, siempre y cuando el Gordo toque de una vez por todas en Córdoba, ya que la última vez que cayó fue en Lucena allá por 2002.

A pesar de ello, el gasto en el sorteo ha crecido ligeramente respecto al año pasado y en el sorteo de esta mañana los cordobeses se juegan 44,4 millones de euros, por los 43,8 millones de 2017. Así, para el sorteo del Gordo Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en Córdoba un total de 222.233 décimos, de los que aún hoy seguían a la venta.

Y aunque el azar es caprichoso, muchos de los que compran un décimo prefieren apostar al que consideran el caballo ganador y, por ejemplo, hay quien adquiere siempre el mismo número, mientras que otros hacen la combinación con las fechas de nacimientos, bodas o sucesos importantes en su vida. Eso sí, las terminaciones impares son las más solicitadas, sobre todo, el 3, el 5 y el 7.

La primera vez que el Gordo cayó en la provincia fue en Pozoblanco en 1961 y, desde entonces, apenas ha llegado en cuatro ocasiones más. Así, el primer premio del sorteo navideño cayó en la capital cordobesa en 1963 y luego en 1978. En Hinojosa del Duque, por su parte, cayó en 1986, mientras que el último fue hace 16 años en Lucena.

Datos del pago de impuestos

El primer premio del Gordo es 400.000 euros al décimo, aunque hay otros premios y, por ende, otras cantidades. Al respecto, FACUA-Consumidores en Acción recuerda que los premios de la Lotería de Navidad de este año están exentos de impuestos siempre que no sean mayores de 10.000 euros.

A partir de esa cuantía el gravamen será del 20%, pero sólo por la cantidad que supere el máximo exento. La organización explica que en 2017 el máximo estaba en 2.500 euros, pero una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de este año han elevado la cifra, e irá aumentando progresivamente.

Así, en 2019 no se tributará por las cantidades que no excedan los 20.000 euros, mientras que en 2020 no habrá que pagar impuestos por los premios de hasta 40.000 euros.

Facua añade que la tributación, además, no es acumulable. Así, una persona que haya sido agraciada por varios premios no tendrá que pagar impuestos por ninguno de ellos mientras no superen cada uno, de forma individual, los 10.000 euros. De esta forma, solo los décimos de los cuatro primeros premios de la Lotería de Navidad están sujetos al pago de impuestos.

Por el Gordo, de 400.000 euros por décimo, sólo se tributará por 390.000, quedándose el premiado 322.000 euros y llevándose Hacienda 78.000.

En el segundo premio (125.000 euros por décimo) se gravarán 115.000, lo que resulta en 102.000 para los agraciados y 23.000 euros en impuestos. Un tercer premio (50.000 euros por décimo), de los que la base impositiva es de 40.000 euros, conlleva el pago a Hacienda de 8.000 euros y el premiado recibe los 42.000 restantes.

En el caso del cuarto premio (20.000 euros por décimo) se tributa por la mitad, 10.000 euros, es decir, 2.000 de impuestos y 8.000 para el agraciado. El resto de premios (quinto, pedrea, aproximaciones y reintegros) al ser inferiores a los 10.000 euros están libres de tributar a Hacienda.