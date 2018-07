Córdoba Ecuestre lleva su montaje a la ciudad eslovena de Lipica

Hasta Eslovenia se han marchado nueve miembros del personal de Córdoba Ecuestre junto a una decena de caballos. Un año más, y tras el éxito cosechado el pasado ejercicio, la organización ecuestre actuará de nuevo como invitada especial en la afamada representación de Lipica Stud Farm del 20 al 29 de julio.

Córdoba Ecuestre presentará en la ciudad eslovena de Lipica, cuna del caballo lipizzano y criadero original de dicha raza, siete de las actuaciones más demandas por el público extranjero, entre ellas, El vaquero y la gitana, El carrusel de doma vaquera o El campo andaluz. En ellas se conjugará el arte y la belleza del caballo español con los equinos andaluces como los principales protagonistas, promocionando y divulgando la imagen de Córdoba.

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, acompañado del gerente, Javier Gómez, presentó ayer el nuevo proyecto internacional de dicha organización. Este certamen supone la capacidad de abrir nuevas puertas para que la marca ecuestre de Córdoba tenga presencia en los principales foros internacionales.

El espectáculo final será representado por caballos andaluces y equinos lipizzanos conjuntamente, bajo el número de Trabajos a la mano, algo que el presidente calificó como un "acontecimiento muy importante".

Blanco explicó su objetivo de potenciar la marca Córdoba en el ámbito mundial y reconoció que el nombre de Córdoba Ecuestre es afamado por llevar implícito un edificio emblemático como son las Caballerizas Reales, o el caballo de Pura Raza Española que nació en dichas instalaciones.

El presidente de la organización ecuestre recordó los éxitos cosechados durante el pasado año. No en vano, Córdoba Ecuestre estuvo presente en países como Francia, Eslovenia o Marruecos, país éste último donde la organización estaba invitada por la Casa Real Marroquí.; en Budapest, por ejemplo, los caballos cordobeses actuaron ante 15.000 espectadores. Blanco destacó también la importancia de asistir a Lipica, una ciudad referente en el mundo del caballo. Este lugar atesora una tradición de más de 400 años. Y es que allí se creó el caballo lipizzano en 1.580, el cuál tiene raíces comunes con el caballo de pura raza español.

Blanco aseguró que desde Córdoba Ecuestre trabajan en obtener nuevos acuerdos y poder participar en proyectos internacionales. El presidente de Córdoba Ecuestre aludió a la próxima edición de la feria del caballo (Cabalcor), que tendrá lugar en septiembre. Si bien, lo único que avanzó fue que "estamos trabajando con importantes novedades".

En su intervención, el presidente de Córdoba Ecuestre también se pronunció sobre la cesión de las Caballerizas Reales. A pesar de que el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, reconociera el pasado mes de abril que el acuerdo definitivo se cerraría a lo largo de este año, Blanco aseguró que aún no han recibido noticias por parte del Ayuntamiento. Así, volvió a mostrar su esperanza para que el acuerdo no se deje durante más tiempo. "Sabemos que el plazo expira en abril y también sabemos por experiencia que no hay que dejarlo para última hora", anotó y añadió que desde Córdoba Ecuestre "seguimos trabajando para que haya un buen acuerdo para la ciudad".