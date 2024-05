Respaldo de la Junta a Córdoba como Capital Verde Europea en 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en Córdoba que el Gobierno regional apoya la candidatura de Córdoba para ser Capital Verde Europea en 2026. La Comisión Europea ha seleccionado su candidatura junto a la de otras ocho ciudades de más de 100.000 habitantes, que competirán por demostrar que su programa de acción para la transición verde que promueve es el mejor de todos los presentados, un modelo para otros puntos de la UE. Es la única candidata de España y si lo logra sería la ciudad más meridional en conseguir el título, primera andaluza y tercera española tras Vitoria y Valencia, que ostenta la capitalidad este año.

Moreno ha destacado ese apoyo de la Junta a la candidatura de Córdoba durante un acto de campaña electoral celebrado en el parque periurbano de El Patriarca, ejemplo que ha considerado como un gran ejemplo de por qué Córdoba tiene que ser Capital Verde Europea en 2026. "No conozco ninguna otra ciudad en Andalucía que tenga un parque periurbano de estas características, donde hay plantas autóctonas, biodiversidad. Córdoba tiene mérito suficiente y capacidad suficiente para ser Capital Verde Europea", ha relatado en un acto en el que ha defendido que si los ciudadanos le dan el voto el 9J al PP y los populares europeos ganan las elecciones "habrá por primera vez una especie de plan hidrológico nacional versión europea, un plan de agua para toda Europa, junto a la figura de un comisario competente en materia de agua".

El líder regional del partido ha insistido en que se trata de un compromiso liderado desde Andalucía", resaltando así el papel de quien ha sido consejera del ramo en su gobierno y ahora número dos en la candidatura del PP al Parlamento Europeo, Carmen Crespo. "Si tenemos la oportunidad de ser mayoritarios, como así esperamos y como así hemos sido en la pasada legislatura, no solamente elijamos la Presidencia de la Comisión Europea, sino que también haya por primera vez un comisario que tenga competencias en agua para toda Europa, siendo un interlocutor válido, alguien que se preocupe de nuestros problemas", ha afirmado.

En su intervención, Moreno ha contrapuesto la gestión política de Pedro Sánchez con la puesta en marcha por el PP en la Junta de Andalucía y al frente de otras administraciones, "creando sinergias positivas y empujando en la misma dirección, como se ha podido comprobar en la provincia de Córdoba para solucionar, de la mano de la Diputación, los problemas de abastecimiento de agua en el Valle de los Pedroches". "Hay equipos que nos entendemos, que no construimos muros, que hablamos entre nosotros, que anteponemos el interés general al particular", ha resaltado.

Políticas contra la sequía

En este sentido, el líder de los populares andaluces ha reivindicado las políticas puestas en marcha durante los últimos años por el PP en la Junta para combatir la sequia y defender al campo. Y ha señalado el Cinturón Verde de Córdoba como el mejor ejemplo de "cómo armonizar el medio ambiente con el medio agrario y ganadero". "Desde Andalucía queremos una Europa que trabaje a favor de esa convivencia entre los entornos", ha defendido, frente a "los antagonismos que proponen otros políticos entre agricultura y ganadería con el medio ambiente".

Para añadir que "por eso tenemos que reforzar la posición de Andalucía en una Europa que apueste por una transición ordenada del campo y que garantice el futuro también de nuestra agricultura, que es determinante para el empleo y la vida, el progreso y el avance de decenas de miles de personas". En este punto, Moreno ha ensalzado la candidatura de la ex consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua,Carmen Crespo como número 2 del PP a las listas europeas, "una mujer valiente, capaz, tenaz y dispuesta a levantar la voz en beneficio de España y especialmente del conjunto de Andalucía".

El líder regional del PP ha recordado cómo ha sido el Gobierno andaluz el que en los últimos años ha llevado a Bruselas el debate sobre la necesidad de planes de agua para los territorios del Sur afectados por lagrave sequía. "Hemos creado esa sensibilidad y hoy por fin Europa habla de agua", ha defendido, para insistir en el compromiso del PP europeo de "implantar por vez primera una especie de plan hidrológico nacional versión europea, así como un comisario de Agua que ejerza de interlocutor válido y se preocupe de nuestros problemas". Asimismo, ha destacado el compromiso de la familia popular europea para que una parte de los fondos que llegan a los países miembros "podamos dedicarlos de una vez por todas a esas obras tan necesarias y urgentes en materia hidráulica para garantizar el agua para consumo humano y paranuestra agricultura y ganadería".

Obras hidráulicas

El popular ha valorado que "es importante para los andaluces que por primera vez también se recoge el compromiso del PP europeo, a través del PP de España y el PP andaluz, de que una parte de los fondos que llegan de Europa se puedan dedicar, de una vez por todas, a las obras tan necesarias y urgentes en materia hidráulica, para garantizar el agua, no solamente el agua de boca, sino el agua de riego para la agricultura y ganadería, independientemente de que no llueva". Además, Moreno ha aprovechado para resaltar "la eficacia y el rigor de la Junta respecto a la gestión de los fondos europeos. Así, ha insistido en que desde que el PP gobierna de Andalucía se ha multiplicado por cinco la certificación de los fondos europeos "que antes se devolvían" porque "con la anterior administración socialista había caos, graves deficiencias de gestión y unas enormes irregularidades, muchas de ellas judicializadas". "Eso es lo que hemos vivido y lo que no queremos volver a vivir, por eso desde el PP vamos a seguir trabajando para que esos fondos lleguen y no traten mal a Andalucía", ha subrayado.