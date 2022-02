Córdoba entrega las Banderas de Andalucía: "Es el momento de mirar al futuro con ilusión"

El Palacio de Congresos se ha vestido de orgullo cordobés y de orgullo andaluz en la entrega de las Banderas de Andalucía con las que la Junta ha premiado a diez representantes cordobeses de distintos ámbitos como la educación, la empresa, la cultura, el deporte, la ciencia o la labor social "que encarnan el espíritu andaluz y exhiben unos valores extraordinarios que contribuyen a que nuestra tierra sea rica, provechosa y digna de elogio”, ha destacado el consejero Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha presidido la ceremonia.

Un homenaje por la celebración del 28-F que se ha visto marcado en sus primeros compases por la inevitable actualidad de la guerra estalla en Europa por la invasión rusa en territorio ucraniano. En esa dirección han dirigido sus primeras palabras el consejero Jesús Aguirre, y el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, trasladando su apoyo al bando ucraniano y su condena a los ataques por parte de Putin.

En vísperas del Día de Andalucía, Aguirre ha apelado a la "fortaleza y la energía" de los andaluces ante la adversidad para superar una pandemia que "no ha conseguido doblegarnos". A pesar de ello, el consejero ha querido recordar a los más de 12.000 andaluces y el millar de cordobeses fallecidos tras estos dos años de pandemia, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios "que se han entregado al cuidado de nuestros enfermos".

Aguirre ha aprovechado para lanzar un mensaje de esperanza “como recuerda nuestra bandera, paz y esperanza por volver a ser lo que fuimos”, a la vez que ha invitado a “mirar al futuro con ilusión sin perder la prudencia, el respeto y aprender de lo que hemos vivido”.

Un día así de celebración también es oportunidad para reivindicar las necesidades que tenemos los andaluces, "que no somos ni más ni menos que nadie", ha señalado Repullo en alusión a un reparto justo de los fondos de reconstrucción europeos.

José Carlos Ruiz, filósofo

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y Doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba, José Carlos Ruiz, ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras. Este docente y divulgador, conocido sobre todo por la publicación de libros que acercan la filosofía al gran público con títulos como Filosofía ante el desánimo o El Arte de Pensar, además de colaborar en el programa radiofónico La Ventana de Carlos Francino.

Ruiz ha querido compartir este reconocimiento que supone un beneficio "más allá de lo personal" porque puesto el foco en la labor "desapercibida" de los divulgadores de la filosofía que "trasladan el pensamiento crítico" a los ciudadanos. El filósofo, escogido como portavoz de todos los galardonados, ha reflexionado en su discurso sobre el "honor" que implicar recibir la distinción.

Macarena Gómez

La Bandera de Andalucía de las Artes ha recaído en la la actriz y productora cordobesa Macarena Gómez, quien se ha destapado como una de las mejores embajadoras de una ciudad a la que está "fuertemente vinculada" y lleva por bandera. Así lo ha plasmado en un emotivo discurso con referencias a los recuerdos de su infancia, actuando en el Gran Teatro con la escuela de Maruja Caracuel, viendo películas en los ya extintos cines Lucano y de Isabel La Católica o en sus paseos por las calles de Córdoba, que "echo de menos desde la distancia".

Recientemente ha producido al completo y protagonizado Polar, escrita y dirigida por Alberto Palma, y que se ha grabado entre Sevilla y Córdoba por esos rincones que aún añora. La actriz ha dedicado este galardón a sus padres y a su "mentora y madre en la ficción", Verónica Forqué, principal responsable de que se dedique a la interpretación, ha añadido Macarena Gómez.

Ángel Ximénez de Puente Genil

El presidente del Club de Balonmano Ángel Ximénez de Puente Genil, Mariano Jiménez, ha recogido la bandera del deporte para este equipo que participa desde hace nueve años en la primera división del balonmano español, la Liga Sacyr Asobal y cuya trayectoria avalan sus 60 años de historia, cumplidos en 2021.

Se trata del referente deportivo de este municipio y uno de los más importantes de toda la provincia y Andalucía. Su trayectoria y su éxito son históricos y el equipo mantiene a la comunidad autónoma durante casi una década en la máxima categoría de este deporte, objetivo en el que se centran, según ha reconocido el presidente, junto a la progresión en la categoría femenino donde buscan fortalecerse en categorías inferiores y promocionar hasta la máxima categoría nacional.

Fundación Prolibertas

La Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia ha parado en la Fundación Prolibertas, popularmente conocido en la ciudad como el comedor social de los Trinitarios. Abierto desde 1990 es un referente en la ciudad por su larga trayectoria en su labor asistencial diaria que realiza en Córdoba, en favor de la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad, la promoción personal y desarrollo de programas de formación y empleo. Además la fundación cuenta con un centro de día y el proyecto de economía sostenible con el comercio de ropa cuya idea es "seguir y contar con el apoyo de todos para ayudar a estas personas".

Su director general, Antonio Jiménez, ha agradecido a toda la ciudad de Córdoba su implicación en los momentos más duros de la pandemia porque "estuvieron ahí para apoyarnos y conseguir que triplicáramos nuestra atención" en poder ofrecer un hogar y comida a los más necesitados.

Muebles Ordóñez

Muebles Ordóñez nació como una empresa familiar en el municipio de Fuente Tójar dedicada a la fabricación de muebles de baño en madera natural ha sido condecorada con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa. El caso paradigmático de esta pequeña empresa situada entre olivares sirve de ejemplo de cómo competir en el mercado sin renunciar a sus orígenes ni a su compromiso con el municipio y a la hora de luchar contra la despoblación. generar oportunidades de crecimiento en el territorio, con 90 trabajadores a su cargo.

Su evolución se ha caracterizado por el diseño de muebles innovadores que han conseguido exportar en diferentes mercados europeos, como el escandinavo o el británico, lo que le ha permitido alcanzar un volumen empresarial con casi 90 trabajadores.

Aurora Galván Cejudo

La doctora Aurora Galván, que ha sido distinguida con la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud, es Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba Pertenece al Grupo de Investigación BIO128 desde su fundación, hace más de 30 años, cuya línea central de investigación es “El metabolismo del nitrógeno en algas”. La asimilación de nitrógeno por las plantas de cultivo es un proceso esencial que permite la transformación del nitrógeno inorgánico (amonio, nitrato) en nitrógeno orgánico (aminoácidos y proteínas) que es la base de la alimentación de los humanos y animales.

Las aportaciones de la doctora Galván en el campo del metabolismo del nitrógeno han sido claves y tienen un componente económico y social importante, ya que permiten optimizar el uso del nitrógeno y evitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Antonio José

Antonio José Sánchez Mazuecos, más conocido como Antonio José, es un cantante nacido en Palma del Río que representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2005. Consolidado en el panorama musical con exitosas giras por todo el territorio español y sus colaboraciones con grandes músicos le han valido para recibir la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia.

El artista palmeño ha reconocido que este galardón supone "un orgullo como cordobés" y se ha emocionado por venir a su tierra y que valoren "tantas horas de esfuerzo y de trabajo para conseguir mis sueños". Antonio José, se ha animado a leer un discurso que dejó escrito la pasada madrugada en su móvil -momentos en los que asegura sentirse más inspirado- en el que ha atribuido frases como razones de vivir, honor que me otorgo el destino y donde me hice persona. Me siento más inspirado por la noche.

Explotación Ganadera Majada Pedroche

Las hermanas Torralbo Cepas, Juani y María José, asumieron el reto del reemplazo generacional y se pusieron al frente de la empresa ganadera que heredaron de sus padres y abuelos. Un trabajo que hoy, "inesperadamente" les ha sido reconocido con la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental.

Majada Pedroches se ubica en Villanueva de Córdoba y destaca por la práctica de la ganadería extensiva, donde convive el cerdo ibérico que aprovecha la bellota y las ovejas que ramonean la hierba; al mismo tiempo que en una fábrica propia llevan a cabo todo el proceso de elaboración de los productos derivados del cerdo ibérico. Estas hermanas conjugan tradición e innovación, ofreciendo productos cárnicos de alta calidad con denominación de origen y contribuyendo así a fijar a la población.

Proyecto ODOS, Fundación EMET Arcoiris

La Bandera de Andalucía a los Valores Humanos ha premiado al Proyecto ODOS, liderado por la Fundación Emet Arco Iris, que nació para prestar atención integral a mujeres y a menores de origen africano y evitar que caigan en la trata de personas.

Se trata de un proyecto piloto, iniciado en 2018, cuyo centro principal está en Montilla. ODOS ofrece itinerarios personalizados de acogida y acompañamiento que están salvando muchas vidas de caer en la explotación sexual. En sus escasos cuatro años de existencia, el proyecto ODOS ha conseguido aunar la colaboración de entidades de muy diversos ámbitos, permitiendo la consolidación y efectividad de un proyecto que consigue atajar una lacra social.

Paco Morales (Noor)

El chef Paco Morales del restaurante Noor ha recibido la Bandera de Andalucía en reconocimiento a la defensa y fomento del interés general de la provincia, "todo un honor y satisfacción en mi ciudad, de la que llevo muchos años fuera", ha mencionado Morales.

El cocinero, que abrirá un nuevo restaurante en Dubái, previsto para el próximo año 2023, ha situado a Córdoba en el escaparate mundial con su restaurante Noor, uno de los más prestigiosos de España, que no hubiera sido posible sin el aliento, los valores y "la caña" que le dieron sus padres desde pequeño.

Morales ha reivindicado la calidad de la cultura y la gastronomía andaluza y "estamos en el momento de seguir luchando para dar felicidad a todos los que nos visitan".