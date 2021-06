Córdoba y Almería promocionarán sus gastronomías de manera conjunta

La gastronomía cordobesa se promocionará en Almería y la almeriense, en Córdoba. Se trata de un proyecto de las asociaciones de hosteleros de ambas provincias con el objetivo de promocionar el turismo gastronómico y que impulsarán los ayuntamientos de ambas ciudades. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha detallado que la iniciativa se enmarca dentro del convenio firmado por ambos consistorios con la Fundación Tres Culturas "para el desarrollo conjunto de todo lo que tiene que ver con nuestro legado patrimonial, cultural, histórico, gastronómico y turístico".

Bellido ha destacado que Córdoba y Almería son ciudades que se complementan turísticamente "porque nuestras temporadas altas y bajas son divergentes, no coinciden, con lo cual podemos desarrollar actividades turísticas de promoción gastronómica en fechas que nos vengan bien a ambas ciudades". Dichas actividades comenzarán a finales de 2021 para desarrollarse también a lo largo de 2022. Tanto el alcalde de Córdoba, como el de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han insistido en que esta iniciativa sirve para darle un impulso al sector hostelero que han vivido "un año y medio tremendamente difícil" por la pandemia.

El presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), Francisco de la Torre, ha apuntado que en principio serán cuatro las actividades a realizar en ambas ciudades "y esperemos que sean muchas más", ha anotado. Una de ellas es una actividad denominada Kitchen, con catas de creaciones de cocina, que ya se llevó a cabo en la última edición de Fitur. "Con este evento se dará a conocer la gastronomía, los productos con denominación de origen y los productos con Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ambas ciudades", ha indicado.

Otra actividad es la denominada Cena con patrimonio, "que se ubicará en lugares emblemáticos de ambas ciudades", ha indicado De la Torre, y que estará abierta al público. "Contaremos con menús elaborados por tres cocineros de Córdoba y tres de Almería", ha añadido.

"También llevaremos a cabo otra actividad dirigida a los colegios, a los niños, en la que les presentaremos nuestros productos con denominaciones de origen, nuestros platos, y una última actividad que será un exposición fotográfica, que también estará montada en lugares emblemáticos tanto de Córdoba como de Almería", ha indicado el presidente de Hostecor.

Mientras, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, ha destacado que el acuerdo al que han llegado ambos colectivos empresariales con los ayuntamientos de ambas ciudades "viene a impulsar desde el punto de vista turístico y económico a dos provincias que cuentan con una historia y un pasado en común durante siglos; nos encontramos ante dos provincias con un patrimonio artístico, cultural y, por supuesto, gastronómico hermanado".

Sánchez-Fortún ha indicado que la iniciativa cuenta "con una base común y de excelencia" que en ambos casos está marcada "por el uso de productos de temporada, de primera calidad y que además de ser ya conocidos en muchos lugares de España y del extranjero necesitan un empuje especialmente en estos días que nos han tocado vivir".

Finalmente, Fernández-Pacheco ha insistido en que "la ciudad de Almería no sería Almería si no es por su gastronomía" y ha recordado que Almería fue Capital Española de la Gastronomía en 2019. "Esta iniciativa que nos presentan los hosteleros es una oportunidad que los ayuntamientos de Almería y Córdoba no podemos dejar pasar", ha apuntado. "Nos surge la oportunidad de hacerlo de la mano de la ciudad de Córdoba, una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, que es una de las grandes capitales de nuestro país", ha añadido.