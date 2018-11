El taxi pide al Consistorio que recurra las medidas cautelares de Uber

El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Córdoba (Auttacor), Miguel Ruano, pidió ayer al Ayuntamiento que recurra las medidas cautelares que ha dictado el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba que permitirá a los conductores de empresas como Uber acceder a las zonas de circulación restringida (Acire) en el Centro de la ciudad. Ruano aseguró que, según los servicios jurídicos de la asociación, "hay margen para hacerlo", por lo que emplazó al Ayuntamiento a hacerlo en el plazo de 15 días que tiene para ello.

La empresa Ares Capital -bajo la que opera Uber- denunció el acuerdo de la junta de gobierno local en la que se impedía a los conductores de VTC acceder a las zonas Acire y pidió como medidas cautelares que la medida quedara en suspensión, lo que ha sido aceptado por el juzgado. Ruano insistió en que hay margen para recurrirlo aunque aseguró que "respetamos las decisiones judiciales". Eso sí, advirtió que "cuando no haya marcha atrás y el sector del transporte esté privatizado, nos acordaremos que tanto PP como PSOE permitieron que eso pasase". Ruano no quiso entrar en polémica y descartó que el sector vaya a convocar movilizaciones como sí está ocurriendo en Sevilla y otras capitales españolas. "No van a encontrar en nosotros declaraciones radicales", apuntó el representante de Pidetaxi, quien sí reconoció que les está afectando la irrupción de la multinacional. Uber lleva operando en Córdoba desde primeros de octubre y, según Ruano, en este tiempo "hemos tenido unas pérdidas de aproximadamente el 10%". El perfil de los usuarios es el de "o personas muy jóvenes o con muy alto poder adquisitivo, que viven en la zona de la Sierra", detalló. Por el momento, se desconoce el número real de vehículos que están operando en la ciudad porque "todo es un misterio". La empresa había pedido 50 licencias.

El presidente de Auttacor insistió en lanzar el mensaje de que "el taxi siempre será más barato" que cualquier otra forma de transporte y recordó que "somos los más valorados trimestralmente por los usuarios en la encuesta turística que realiza el Instituto de Estadística de Andalucía". El taxi, dijo, "tiene más de 125 años de historia y nosotros vamos a seguir trabajando por seguir siendo líderes y ofrecer unas tarifas competitivas".

El concejal delegado de Movilidad ya reconoció que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el auto del juzgado para ver si hay posibilidades de recurrir las medidas cautelares. Por el momento, el Consistorio no se plantea otra opción que no sea la que se estableció de restringir la entrada a los vehículos con conductos VTC.