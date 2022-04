El Conservatorio Músico Ziryab de Córdoba oferta más de 330 plazas de nuevo ingreso

El Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba tiene abierto el plazo de admisión para las personas interesadas que deseen acceder a las Enseñanzas Básicas y Profesionales de Música el próximo curso académico, para las que ofrece más de 330 puestos de nuevo ingreso.

El centro académico oferta un total de 177 plazas para primero de Enseñanzas Básicas y 159 plazas para primero de Enseñanzas Profesionales.

Estas plazas están distribuidas entre las 18 especialidades que se estudian en el Conservatorio. El plazo establecido para la presentación de solicitudes será del 1 al 3 de mayo, ambos inclusive.

Las solicitudes se podrán tramitar telemáticamente en la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía (Código de nuestro Centro: 14700225) o presencialmente en horario de 09:00 a 14:00.

Entre las especialidades que oferta este centro, las que más demandan tienen cada año son las de piano, guitarra clásica y guitarra flamenca, además de violín y percusión.

Foma de acceso

Tras obtener la plaza, los alumnos tienen que realizar en el mes de mayo una prueba de aptitud para ingresar en las enseñanzas básicas o una prueba de acceso para ingresar en las enseñanzas profesionales, incluyendo la doble especialidad.

La prueba de acceso a primer curso de Profesional se celebrará entre el 16 de mayo y el 6 de junio. En este caso, los aspirantes tienen que hacer dos ejercicios para conseguir la plaza: interpretación, en el instrumento de la especialidad a la que se opte, de tres obras pertenecientes a distintos estilos, de las que una como mínimo deberá interpretarse de memoria y también un ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno y sus conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical.

La puntuación definitiva de la prueba de acceso será la media ponderada de la calificación obtenida en los dos ejercicios, ponderándose el primero de ellos en un 70% y el segundo en un 30%.

Dado el carácter global de la prueba de acceso, los aspirantes deberán realizar todos los ejercicios que, para cada especialidad, se establecen. En consecuencia, la no presentación a alguno de los ejercicios supondrá la renuncia de los aspirantes a ser calificados. No obstante, la superación de la prueba no garantiza la obtención de plaza escolar (ya que queda condicionada a la disponibilidad de plaza escolar vacante) y surtirá efecto únicamente para el curso académico para el que hayan sido convocadas.

Las pruebas de la enseñanzas básicas, por su parte, se celebrarán en las mismas fechas que las profesionales. En este caso, el alumnado tiene que demostrar que tienen los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.

Capacidad rítmica y auditiva, a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos, de una línea melódica y del canto de melodías sencillas son las capacidades que se evalúan y, para ello, el aspirante tiene que realizar una serie de ejercicios que van desde imitar estructuras melódicas o rítmicas breves con voz o percusión, a mantener el pulso durante periodos breves de silencio, o entonar, de forma imitativa, intervalos mayores, menores, o justos, así como reproducir escalas o modelos melódicos sencillos a partir de diferentes alturas y también entonar una canción o melodía tonal propuesta por la comisión o por los aspirantes.

Conseguir y mantener un adecuado estado de relajación en la actitud corporal y demostrar capacidad de atención y de coordinación motora son otros de los ejercicios que tienen que llevar a cabo.