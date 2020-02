El Movimiento Ciudadano critica que el Ayuntamiento duplique los préstamos en las cuentas de 2020

Una de cal y otro de arena. Es lo que ha hecho el Consejo del Movimiento Ciudadano con el borrador de los presupuestos municipales de 2020 en su dictamen definitivo. Mientras que por un lado critica que el Ayuntamiento vaya a duplicar los préstamos, ya que las previsiones de ingresos van a obligar a reducir gastos, también subraya que se mantenga el gasto social.

Para la entidad que preside Juan Andrés de Gracia, los 23 millones de euros recogidos en los ingresos "que se podían haber dedicado a inversiones financieramente sostenibles solo se recuperarán de manera parcial mediante el incremento del endeudamiento".

También sostiene que es "urgente" que se cumpla el compromiso de no cobrar el IBI Urbano a los suelos urbanizables que "aún no estén dotados de plan parcial definitivo ni a ningún tipo de suelos no urbanizables". En esta línena, anota que "es necesario que se busque una participación más justa de los espacios privdos de uso público.

Los aspectos positivos

El Consejo del Movimiento Ciudadanos, además, ha puesto de manifiesto los aspectos que considera más positivos de las cuentas municipales. Además de valorar de manera positiva el gato social del presupuesto, considera también necesario que se genere "un mejor proceso participativo para decidir a donde dedicar los recursos".

En este aspecto, defiende la puesta en marcha de una partida suficiente para el Distrito Sur y Las Moreras y también critica que la política de subvenciones nominativas es "excesiva".

Otro de los aspectos que valora es que se destinen partidas para proyectos de ciudad "que se demoran en el tiempo, como e Parque de Levente, las instalaciones deportivas sobre el antiguo Pabellón de la Juventud y San Eulogio, así como en el puente de Alcolea, el centro cívico San Agustín o el Cercanías.

Los aspectos a mejorar

En este análisis, el Consejo del Movimiento Ciudadano considera necesario incrementar la partida destinada al a gestión directa de las Juntas de Distrito y también lamenta que la falta de inversión no afectada a fondos europeos, "especialmente en aquellas áreas que deben atender los compromisos con los distritos y barios de la ciudad".

También lamenta que no se contempla una partida en Aucorsa para desarrollar el plan de movilidad sostenible y solicita que las inversiones de Emacsa incluyan las partidas necesarias para asegurar la posibilidad de dotar de agua y saneamiento a la Vega y a la Sierra y a las parcelaciones de la ciudad que carecen de este servicio básico.

Incrementar y detallar las partidas necesarias para el inicio del Centro Cívico Noroeste e incluir como actuación social de Vimcorsa el programa de alojamiento en otros distritos de la ciudad son otros de los aspectos que, según esta organización, el Ayuntamiento debe mejorar en sus cuentas.

El Consejo también tilda de "insuficiente" la partida dedicada al recinto ferial de El Arenal -cifrada en 800.000 euros-, determinar una partida suficiente para la puesta en valor de un equipamiento definitivo en el Cine Andalucía e incrementar la inversión en Cecosam por medio mayor transferencia de capital para el mantenimiento de los cementerios también forman parte de los aspectos a mejorar.