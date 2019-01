Condenan a un cirujano por provocar un agujero hasta la nariz al sacar un diente a una paciente

Un juzgado de Córdoba ha condenado a una aseguradora médica al pago de más de 170.000 euros a una paciente debido a la mala praxis de un cirujano maxilofacial de la capital cordobesa en el momento de la extracción de un diente.

Según la sentencia, los hechos se remontan al 3 de julio del 2014, cuando la afectada, de 49 años, tenía un seguro médico y acudió a la consulta de un cirujano maxilofacial de su cuadro médico en Córdoba.

La mujer estaba sana y no tenía ningún problema dental, tan solo tenía un diente "incluido desde el nacimiento", es decir, que no había aflorado y estaba dentro de la encía, pero no le daba ningún problema, por lo que tan solo se le propuso la extracción por una cuestión estética.

La extracción del diente, incluido en el maxilar superior izquierdo, fue muy laboriosa, según la historia clínica, y derivó en una hemorragia nasal a las pocas horas y fue el preludio de una grave secuela, ya que "la mala técnica empleada consiguió crear un agujero oronasal y comunicar boca y nariz a la altura del diente extraído".

Debido a ello, la paciente sufrió la pérdida del hueso maxilar superior, que terminaría afectando a la masticación, en un daño "absolutamente desproporcionado", ya que no tenía ningún problema dental.

La sentencia considera que no se informó debidamente a la paciente de los riesgos que asumía, con la extracción de un diente que no le daba ningún problema, además de que la intervención fue "muy improvisada" ya que "se debió planificar y estudiar debidamente la posición de ese diente antes de proceder a la extracción".