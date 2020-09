El Colegio de Médicos de Córdoba asevera que los profesionales no son los culpables del caos en la sanidad

El Colegio de Médicos de Córdoba ha hecho un llamamiento a la población y a las administraciones para que ayuden a frenar la expansión del covid-19 ya que la sanidad está llegando a una "situación límite" por el aumento de contagios y la falta de profesionales. Además, quieren hacer llegar a los ciudadanos que "en absoluto" los facultativos ni ningún otro profesional sanitario son los responsables de la situación caótica que hay en la sanidad pública, especialmente en Atención Primaria.

"La incertidumbre en la que gran parte de la población española vive desde marzo no ha desaparecido, sino más bien ha ido aumentando poco a poco ante la descoordinación existente y el aumento de contagios por el Sars Cov-2", señalan desde la organización colegial.

Del mismo modo, advierten de que la falta de "información precisa, basada en la evidencia científica y en los resultados de la experiencia previa y unánime a todos los niveles institucionales, científicos u otros medios, van contaminando las actitudes de las personas ante la pandemia y también ante los profesionales que cuidan de su salud". En ese sentido, han observado "con preocupación que la responsabilidad individual y grupal en muchas ocasiones ha desaparecido".

"Seguimos en pandemia, no hemos vencido al virus y no estamos más fuertes que en el mes de junio", y, además, "no se han aprovechado los meses de bonanza en preparar la prevención para la segunda oleada y como consecuencia de esta circunstancia el aumento de población contagiada es incesante, al igual que el lógico incremento de ingresos hospitalarios y como consecuencia el de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), aunque actualmente con menor intensidad".

Por ello, el Colegio de Médicos de Córdoba hace un llamamiento a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos con la finalidad de "ayudar a frenar este tren que camina hacia el descarrilamiento si no se reconducen e implementan las medidas que son absolutamente necesarias".

La organización recuerda que ha transcurrido mucho tiempo desde la finalización del confinamiento, con una desescalada "muy rápida y con una falsa y confusa idea de normalidad trasmitida a la población". Según su criterio, esta etapa debería haberse aprovechado para configurar una red epidemiológica "potente de contención y prevención con un cambio de paradigma con respecto a la fase inicial de la pandemia, que fue fundamentalmente asistencial y hospitalaria".

En esa red, "la Atención Primaria cobra un papel trascendental", pero ese papel de gestión epidémica "no tiene sentido sin dotación de personal y sin flujos eficaces de actuaciones, ya rodados y bien estructurados". El Colegio cree que se ha hecho un esfuerzo importante en todo lo referente a normativa y protocolos de actuación (procedimientos), pero "la aplicación práctica actualmente deja mucho que desear, sobre todo si partimos de la base de un modelo de Atención Primaria muy deficitario para asumir ese reto".

Por lo tanto, "si a ese déficit estructural se le añade la carga que supone el abordaje minucioso de la gestión del covid-19, el descarrilamiento de la Atención Primaria está asegurado". Los profesionales aseguran que es "inviable solapar las actividades asistenciales cotidianas con una demanda clínica que ya desbordaba previamente los centros de salud con la gestión epidemiológica de la pandemia, sobre todo si permanece la misma organización de siempre asociada al eterno déficit de personal médico que permanece como una losa en los centros de salud durante años y años". En ese sentido, la organización colegial advierte de que detrás del "no hay médicos" en el que se excusa la administración sanitaria hay ofertas de "contratos laborales en muchos casos inadmisibles, con el fin del ahorro a cualquier precio".

Todos los médicos están sufriendo esta crisis intensamente, pero en Atención Primaria, "herida de muerte desde hace años, la situación se acentúa creando un ambiente donde predomina el malestar permanente, estrés físico y emocional, agotamiento y sobre todo el constante cambio de dirección y a cada momento, que nos hace trabajar con un rango de incertidumbre inasumible, tanto para los profesionales sanitarios como para la población".

El día a día de las consultas de los médicos de familia está marcada por la "sobrecarga asistencial diaria, doblar jornadas de trabajo tras las guardias, reparto de agendas de otros compañeros, triajes, urgencias, gestión de pacientes con sospecha de covid-19 y atención domiciliaria; y todo no cabe en una jornada laboral de siete horas ininterrumpidamente asistencial, sin tregua".

"No somos responsables de esta situación"

Tras explicar esto, el Colegio de Médicos deja claro a través de un comunicado que "en absoluto somos los médicos ni ningún otro profesional sanitario los responsables de esta situación". Es más, desde la institución hace años que llevan anunciando "la debacle que se aproximaba, que se ha visto anticipada y empeorada con la aparición de esta pandemia que, repetimos, nos ha esquilmado física y psíquicamente".

Por todo ello, creen que es necesario que los ciudadanos comprendan su situación, "colaboren y sepan que no somos los profesionales quienes elaboran la organización de la atención sanitaria, sino que son modelos de actuación que se organizan para la seguridad del paciente y del trabajador, teniendo en cuenta el déficit de personal que sufrimos desde hace décadas".

En esa línea, consideran que las propias autoridades sanitarias deben informar a la ciudadanía "de lo que nos están exigiendo, cuál es la situación real, cómo nos indican lo que debemos hacer y cómo actuar ante esta crisis sanitaria y que los profesionales sanitarios solo estamos exprimiendo nuestras fuerzas para que nadie quede desatendido, sacrificando nuestra propia salud, la de nuestras familias y nuestro propio tiempo".

Esta situación aumenta "la perplejidad" tanto de los médicos como de los pacientes, quienes aún no han comprendido que muchas consultas se realicen telefónicamente para evitar el contagio entre personas por la concurrencia en los centros.

"Este tipo de acto médico, que consideramos válido, aunque no lo es para todas las circunstancias, además de consumir más tiempo que el presencial, no siempre deja satisfecho al profesional y/o al paciente", por eso esta nueva modalidad de consulta debería ser explicada a la población "más profusamente por parte de los responsables, desglosando sus ventajas".

El Colegio reitera insiste en que el cansancio y el hastío de los profesionales está llegando a una situación límite y llaman "la atención a las autoridades sanitarias para que intenten solucionarlo o mejorarlo antes de que sea demasiado tarde" con más apoyo. Por todo ello, la organización médica reitera su disponibilidad para colaborar con las autoridades sanitarias, a la vez que les ruega "que de una vez por todas dejen de actuar desde la perspectiva política y partidista y unan sus fuerzas frente al enemigo común, que informen y ayuden a la ciudadanía, que no la confundan y engañen, que cuenten con nosotros en esta difícil tarea y nos faciliten los medios necesarios para vencer este problema que nos ha tocado vivir".