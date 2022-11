Clamor en Las Moreras: "Nos van a convertir en el gueto de Córdoba"

"La pasividad de la Administración va a acabar convirtiendo a Las Moreras en un gueto". Estas palabras fruto de la frustración de ver cómo ni el Ayuntamiento ni la Junta ponen solucionan "al problema de insolubridad que estamos padeciendo" son de la comunidad de vecinos de Patio Bartolomé Polo y Raigón. Se trata de un problema de estancamiento de aguas fecales.

"El alcantarillado está atascado y el agua permanece estancada", destacan los vecinos, quienes sentencian que para solucionar dicho problema se puso en contacto con la empresa municipal Emacsa. "Abrieron una incidencia y un empleado se desplazó hasta Patio Bartolomé Polo y Raigón; ese empleado nos comentó que el problema no era competencia de Emacsa, sino de AVRA [Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía]", relatan.

"Nos dijo que era competencia de AVRA desatascar el alcantarillado, ya que, según defendió, está dentro de un pasaje y no en la carretera o a pie de calle; es lo que desde Emacsa nos trasladan, pero que sin embargo no reflejan lo por escrito, pese que se lo he solicitado", añaden.

El siguiente paso fue el de informar del problema a AVRA para que le diera una solución. "Desde AVRA nos dicen que el problema se debe a un mal uso de los vecinos; insisten en que el Patio se comunica con locales y que por ello puede estar atascado por toallitas o restos de obra, algo que tampoco nos dan por escrito", sentencian.