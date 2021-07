El cine Fuenseca de Córdoba celebra su 125 aniversario con un concierto de las bandas sonoras más emblemáticas

El cine Fuenseca celebra en este 2021 su 125 aniversario. Sin duda, se trata de uno de los emblemas de la ciudad de Córdoba, que lleva más de un centenar de veranos proyectando los últimos estrenos de la cartelera para que los cordobeses puedan disfrutar de uno de los planes de ocio más típicos del estío.

Para homenajear esta fecha, el pianista y showman, Alberto de Paz, realiza un homenaje por medio de la música a través de la interpretación de las bandas sonoras más emblemáticas y épicas de las películas más reconocidas de todos los tiempos.

Sobre el escenario no se encuentra solo, pues le acompañan las voces de Elena Morínez y Elia Wolf. Estos artistas interpretan cerca de 100 piezas de forma dinámica en el espectáculo Las Mejores Bandas Sonoras de 125 Años de Cine. "Es un concierto degustación", ha señalado De Paz. Además de este equipo artístico, la parte técnica la componen un técnico encargado de la parte visual y otro de sonido.

Tras una preparación de varios meses, esta cita comenzó el pasado miércoles 21 y estará vigente hasta el próximo domingo 25 (a excepción del sábado 24). La acogida del público ha sido muy satisfactoria y afirman que no saben si se podrá repetir, "dependiendo de la demanda".

El recorrido comienza con los años 30, en el comienzo del cine sonoro con Judy Garland, de El Mago de Oz, también con Casablanca, mención especial tiene Barbra Streisand en los 70 junto con Liza Minnelli y Frank Sinatra. Otra parada merecen los 90 con Whitney Houston y Mariah Carey. La actualidad llega de la mano de Lady Gaga.

A Alberto de Paz le resulta complicado tener que elegir entre una canción de todas los que interpreta, aunque destaca las piezas The Way We Were, de la película Tal como éramos de 1974 interpretada por Robert Redford y Barbra Streisand. Y también la canción Shallow de la exitosa Ha nacido una Estrella de 2018, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga.

De los 60 destaca a Moon River, canción de la banda sonora de otro clásico: Desayuno con diamantes con la icónica Audrey Hepburn como protagonista.

Tal y como recuerda el pianista, en septiembre del año pasado fue cuando pisó por primera vez el cine Fuenseca para rendir un homenaje al cineasta Ennio Morricone e interpretar su espectáculo Pasión por el cine.

Las previsiones para este fin de semana son de aforo completo, esto son 400 localidades en total, mientras que en el primer día de este espectáculo las entradas vendidas alcanzaron la mitad del espacio, unas 200.

Las actuaciones comienzan a las 21:45 y tienen una duración de dos horas aproximadamente y tras ella se podrá disfrutar de la película de The Artist. Las entradas tienen un precio conjunto de 10 euros.