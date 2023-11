Cientos de personas participan en la Carrera por la Vida en Córdoba para luchar contra "la pandemia" del cáncer

"En este camino de lucha estamos contigo, tejiendo vida", era una de las pancartas que un grupo, entre las cientos de personas, voluntarios, familias, niños, mayores y jóvenes, clubes deportivos, profesionales sanitarios y autoridades sostenían en la concentración en El Vial de Córdoba por la XV Marcha y VII Carrera por la Vida que organiza, año tras año, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La marea verde de esta iniciativa, que busca estrechar los lazos de solidaridad y apoyo entre la comunidad cordobesa en la lucha contra el cáncer, se ha vuelto a sentir en la capital de Córdoba tanto con la carrera como en la marcha, que ha concentrado este año a 36 delegaciones y juntas locales de la provincia y 10 colegios. Bajo el lema Este recorrido lo hacemos juntos, la salida ha sido a las 11:00 desde la avenida de América y el recorrido abarca el Vial Norte, con una distancia de 2.800 metros para los participantes que opten por la marcha y 5.600 metros para los corredores.

La presidenta de la AECC en Córdoba, Auxiliadora Cabanás, ha dimensionado la importancia de unir esfuerzos para ampliar la investigación del cáncer. Una de cada dos mujeres y uno de cada tres hombres va a padecer un cáncer a lo largo de su vida, ha detallado, y ha ido a más: "no es una persona que conoces o te han dicho, es elegir entre tu padre o tu madre, tu hermano o tu hermana, tu hijo o tu hija".

"Después de la pandemia del Covid, ha venido la pandemia del cáncer", ha expresado. Y es que tras el confinamiento "muchos jóvenes, de menos de 50 años, que no han acudido o no le han dado importancia a los síntomas que tenían, aparecerán ahora en estadios avanzados y pretendemos que eso no pase nunca". La asociación busca que la detección sea precoz, con atención Primaria y que el diagnóstico "sea lo antes posible para que la intervención sea menos cruenta, la supervivencia más alta y los resultados mejores".

En la carrera de este año se ha notado "un entusiasmo tremendo", con cientos de camisetas vendidas "simbolizando un faro de esperanza, de luz, para todos los que han tenido, tienen o tendrán un cáncer. Esa es nuestra lucha y esperamos llegar a buena meta", ha expresado Auxiliadora Cabanás.

Solidaridad desde todos los rincones

"Pedimos más recursos en la sanidad y más investigación porque se nota un vacío grande", así lo ha asegurado Gloria María Ortiz Ortiz, de la delegación de Carcabuey, un municipio "muy concienciado" que ha vuelto a retomar su actividad y ha llegado a la capital en un autobús con 39 personas para participar de la carrera y marcha. Ortiz es también sanitaria y "veo montón gente con cáncer" en su consulta, sobre todo de mamas o de pulmón: "En mi familia también lo hemos pasado mal, estamos aquí por ellos, para visibilizar y apoyar", afirma.

Desde La Victoria llevan 17 años acudiendo a la marcha, "así sea dos o tres personas, siempre venimos", explican Joaquín Petidier Cano y Ana Pino Zamora, miembros de la junta local de la AECC en esa localidad. Hoy ya son 50 las personas que acuden, con la colaboración del Ayuntamiento, a la cita con el objetivo de que "la información llegue a todos los rincones, a todos los pueblos donde no se sabe que este recurso existe".

Ambos insisten en el acompañamiento, información y ayuda económica que la asociación pone a disposición de los pacientes y sus familias. "Rara es la familia que no tiene un miembro con cáncer", lamentan, por lo que insisten en que "informar es nuestro deber". "Un miembro de una familia que le detectan la enfermedad, se le da un teléfono para acompañamiento, psicólogo, ayuda económica e incluso pisos de acogida, hay muchos medios para ayudar", afirman, porque "cuando tienes información no sufres tanto".

La delegación de Cañete de las Torres reunió a 37 personas: "Venimos a estar con los pacientes que lo padecen, a apoyar", ha afirmado su presidenta, María Luisa Pérez Galán, que perdió a su marido en el año 2018 por un cáncer de pulmón producido por amiantosis, la formación de tejido fibroso en los pulmones causada por la aspiración del polvo de amianto. Tenía 60 años, dos hijos y tres nietos. A partir de allí, Pérez Galán se implicó en la asociación en su pueblo, "Cañete es muy solidario y hay mucha colaboración, lo que queremos es que el beneficio vaya a la investigación", asevera.

La investigación, principal objetivo

La AECC ha destinado ya un total de 93 millones de euros a proyectos de investigación en el campo del cáncer, apoyando un total de 531 proyectos que abarcan desde la prevención hasta la fase de metástasis en 52 centros de investigación. Esta entrega la convierte en la entidad líder en la financiación de investigaciones de alta calidad. En Córdoba, la contribución de la AECC es vital para impulsar la investigación y la atención a pacientes afectados por esta enfermedad.