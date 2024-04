Cesan al capitán del ejercicio en el que murieron dos militares en la base de Cerro Muriano

El Ministerio de Defensa ha decretado el cese en destino del capitán que dirigió el ejercicio de Cerro Muriano en el que fallecieron ahogados dos militares el 21 de diciembre de 2023 en la Base de Cerro Muriano (Córdoba), según publica este jueves el Boletín Oficial de la Defensa (BOD).

Según ha avanzado la Cadena Ser, la medida se produce tras la petición a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por parte de los familiares de los militares fallecidos, Carlos León y Miguel Ángel Jiménez, de la suspensión en funciones de los oficiales encausados.

El capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Estupiñán prestaron declaración el pasado 22 de marzo ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla por las muertes del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado sevillano Carlos León Rico.

El abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado sevillano, manifestó entonces que los mandos investigados habían respondido a las preguntas del juez y de la fiscal, pero no habrían accedido a contestar a los abogados de las familias de los fallecidos.

Sus comparecencias, según dijo, corroboraban "en general" la idea inicial de que "la responsabilidad" del asunto recaería supuestamente sobre el capitán Zúñiga y de que habrían pesado "negligencias muy graves", como instrucciones dadas a la tropa directamente "en la orilla del lago", justo antes de comenzar la maniobra de cruce.

Romero aseguró entonces que en estas comparecencias se había "podido ver que hay más responsables" de los hechos e insistió en reclamar que, además del capitán, el teniente y el sargento, fueran investigados en la causa el resto de la cadena de mando, es decir el general de la Brigada X Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra, dos coroneles -tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día-; el teniente coronel y el comandante.

Y es que según este abogado, en la maniobra le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano "sin contar con las más elementales medidas de seguridad, asumiendo" los citados mandos militares "el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas", según el letrado Luis Romero.

"Eran plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el capitán no quiso. En esta línea, llama la atención lo manifestado por un soldado, refiriendo que el capitán dijo: 'Me suda la polla, todo el mundo para adentro'", detalló el relato de esta acusación particular.

Al hilo, señaló los testimonios que "refieren que algunos soldados tragaron mucha agua y se desmayaron, quedaron inconscientes y perdiendo el conocimiento, y otros llegaron a sufrir hipotermia, dañando la integridad física de muchos de los participantes" en el ejercicio.