Cecosam reabre el proceso de selección para cubrir seis puestos de trabajo en los cementerios de Córdoba

La empresa pública de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba (Cecosam) ha reabierto el plazo para la convocatoria de seis puestos de trabajo y la creación de una bolsa, tal y como se hizo en el pasado año, momento en el que se tuvo que suspender la inscripción de los aspirantes debido a fallos informáticos que presentaba la plataforma por la que se accedía al procedimiento. Este problema hizo que se quedaran sin cubrir las plazas ofertadas.

"Había que ver cómo se continuaba con el procedimiento para hacerlo lo más justo, claro y transparente", ha explicado la gerente de la empresa municipal, María Luisa Gómez Calero, al informar de que el plazo se volvió a abrir el pasado martes 3 de mayo y que estará vigente hasta el próximo lunes 16.

Tras un seguimiento desde el consejo de administración de Cecosam, como así lo ha informado la delegada, se dictaminó en base a los informes jurídicos que se podía realizar una ampliación de la plataforma web para subsanar los errores. "Nos urge activar la bolsa y cubrir esas plazas vacantes", ha afirmado la delegada.

Gómez Calero también ha querido matizar que no se trata de una convocatoria nueva, sino que esta oportunidad va dirigida a todas aquellas personas que no pudieron formalizar su registro en la anterior ocasión. Para ello, se ha mandado un correo electrónico personalizado a estos candidatos, un total de 740, aunque desde Cecosam han asegurado que no son los inscritos reales, ya que algunos usuarios se registraron desde varias cuentas.

Una vez finalice este plazo de inscripción, la comisión formada para esta bolsa junto con el tribunal comprobarán que todo está correcto y se publicará una lista provisional, a continuación habrá un plazo de alegaciones y, por último, el listado definitivo para poder cubrir las plazas.

Certificado de calidad

Cecosam ha obtenido el certificado Aenor (ISO 9001:2015), un reconocimiento de calidad que otorga la Asociación Española de Normalización y Certificación. "Como empresa municipal era importante trabajar para la consecución de este certificado", ha asegurado Gómez Calero, que también ha recordado que una de las cuatro líneas estratégicas de la entidad municipal era obtener este distintivo.

La empresa de cementerios lleva dos años trabajando en la consecución de este certificado, que finalmente ha sido otorgado el pasado 12 de abril y que tiene una validez de tres años, por lo que en abril de 2025 deberá renovarse.