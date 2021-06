Casado pide en Córdoba a Sánchez que disuelva las Cortes "y se someta al criterio de los españoles"

"No es verdad que el independentismo en Cataluña se haya exhacerbado por la aplicación del 155 o no sé por qué ausencia de diálogo, no es verdad, el independentismo se ha exhacerbado por la complicidad y el apaciguamiento de este Gobierno, que se permite indultar a quien dice que va a volver a delinquir y todavía n os engaña diciendo que los indultos son reversibles". De esta forma se ha manifestado en Córdoba el presidente nacional del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el primer foro preparatorio de la Convención Nacional que el partido celebrará en octubre en Valencia y ha elegido como tema central de esta jornada la independencia judicial y la regeneración institucional.

Casado, que no ha querido atender a los medios y se limitó simplemente a su intervención en el acto, ha insistido en que el Estado tiene la fuerza suficiente para hacer prevalecer la ley, la convivencia y el orden público, "el problema es cuando al frente del Estado hay una persona que traiciona su juramento constitucional y no hace prevalecer ni la ley, ni el orden público, ni el ordenamiento constitucional, por eso es por lo que nosotros hemos dicho que los españoles tienen que ser escuchados". Con este argumento, el líder nacional del PP, ha defendido "que si se ha llegado tan lejos en el mutuación con y en el ataque a la legalidad, en la ruptura de la unidad nacional y en la fractura de la igualdad de españoles, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es disolver las Cortes y someterse al criterio de los españoles, diciendo la verdad".

"Que diga, quiero indultarlos, quiero además que la justicia no sea independiente, y quiero además que el Tribunal de Cuentas en vez de quitar piedras en el camino, vamos a seguir poniéndolas, y además yo quiero que los conyuges sean los que decidan todos los organismos reguladores y además quiero que la fiscal general del Estado sea mi prima, que lo diga, que lo diga en una campaña electoral, y a lo mejor hay muchos socialistas que quieren que las sentencias del Supremo no valgan para nada, que nos humillen en Europa, que salgan los presos, además de los golpistas salgan ladrones u homicidas como los etarras, que se rían un poco de nosotros", ha añadido.

Ante la plana mayor del PP del Ayuntamiento de Córdoba y alcaldes populares llegados de distintos puntos de la provincia para arropar al que es el líder nacional del partido, Casado ha insistido en que fue "acertado" el recurso que su formación presentó contra el Estatuto de Cataluña en 2006 y la aplicación de ese artículo 155 que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha avisado que el PP en este momento se mantendrá "firme" ante los "disparates" que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez, como los indultos a los condenados por el procés o la mesa de diálogo con la Generalitat.

"Ahora nos quieren hacer responsables a nosotros de los disparates que están haciendo y nosotros no vamos a transigir, nos presione quien nos presione. El PP va a estar con los españoles, con la Justicia, con la Constitución y con nuestra democracia", ha avisado Casado. Tras subrayar que su formación "no va a comulgar" con las "barbaridades jurídicas, éticas y administrativas" del Gobierno de Sánchez, ha resaltado que "la aplicación del artículo 155 fue acertada" y se demostró que el Estado "tenía los instrumentos para hacer cumplir la ley y preservar la concordia y el orden público". Lo ha dicho delante del secretario de Estado de Administraciones Territoriales del PP, Roberto Bermúdez de Castro, mano derecha de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Casado ha incidido en que el recurso de inconstituacionalidad al Estatut fue "acertado" y como prueba de ello ha defendido que si no lo hubieran hecho ahora el Estatuto en vigor "permitiría los referéndums ilegales y establecería que el máximo órgano jurisdiccional sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", no el Tribunal Supremo. "Por eso volveríamos a hacerlo, porque gracias al PP ante la inacción de Rodríguez Zapatero hemos conseguido que en Cataluña siga imperando la ley de una democracia, que es la española y no tengamos como cúspide jurisdiccional al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha puntualizado, para pedir a los miembros del PP que no se dejen "encasillar" cuando se critica al PP por la recogida de firmas contra los indultos o se dice que son un partido que "no defiende" a Cataluña.

Además, el presidente nacional del PP ha justificado la ausencia del PP en el homenaje institucional a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso argumentando que "nunca" estarán en un acto "en el que participe Bildu". "Bildu no ha pedido perdón por los 850 asesinatos de ETA", ha insistido, para añadir que "24 compañeros" fueron asesinados "por ser del PP" y, por tanto, su formación necesita "mantener su legado" y "llevar su voz y garantizar su memoria, dignidad y justicia". Casado ha reiterado que el PP nunca participará en "ningún acto en el que participe Bildu", formación que "no ha condenado los asesinatos" y que "sigue recibiendo como héroes a los asesinos".

Antes, la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha criticado y el apoyo del candidato de los socialistas andaluces, con Juan Espadas a la cabeza, a los indultos del Gobierno de España a los presos de procés y ha lamentado que en Andalucía “tengamos al PSOE andaluz más sanchista de toda la historia”. López ha subrayado el compromiso del PP andaluz con “la defensa de la independencia del poder judicial y el fortalecimiento de la instituciones”, y ha destacado la “apuesta” del gobierno de Juanma Moreno por la mejora de la administración de la Justicia, agilizando los pagos de la asistencia jurídica gratuita o reforzando los Tribunales “ante el colapso que han sufrido tras la pandemia”.

Mientras, el presidente del PP provincial, Adolfo Molina, se ha referido a la recogida de firmas por parte de los populares cordobeses contra los indultos de los presos del procés destacando que "siempre tenemos que escuchar a la sociedad y eso es lo que hacemos siempre desde el PP, servir a la sociedad, y la sociedad ha hablado alto y claro cuando hemos recogido firmas contra los indultos".

El primero en intervenir ha sido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha insistido en que, en cuanto a pactos de gobierno y gobernabilidad, Córdoba "fue un experimento de lo que ahora se está viendo a nive nacional, estábamos debatiendo todos los días sobre asuntos que nos llevaban a la división, sobre la titularidad de la Mezquita y el nombre de las calles, en vez de hablar de reactivar la economía". Bellido ha defendido que eso le hizo perder las elecciones al bloque de izquierdas que gobernaba el Ayuntamiento en el anterior mandato. "Igual que en Córdoba hubo una respuesta local que quiso un cambio, eso es lo que va a ocurrir en España", ha puntualizado.