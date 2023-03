La Casa Azul de Córdoba entra en la Academia Latina de Grabación

El sello discográfico La Casa Azul ha sido registrado oficialmente en la Academia Latina de la Grabación y se sitúa a la vanguardia de las iniciativas culturales de Córdoba.

La compañía ha informado de que este reconocimiento sitúa a la institución "como líderes locales en el apoyo a los jóvenes artistas, el talento emergente, los artistas y profesionales consagrados y la inclusión social y el desarrollo sostenible a través de la materialización de nuevas oportunidades basadas en el arte y la cultura de Córdoba".

La Casa Azul ha asegurado también que este logro posiciona a Córdoba, y a toda Andalucía en general "en el mapa de la música nacional, y de la música latina, a nivel mundial, gracias a nuestro compromiso en la promoción de la diversidad, el respeto, el compromiso y la calidad musical y artística en general".

"Es un gran orgullo para nosotros haber sido reconocidos por una institución tan prestigiosa como la Academia Latina de la Grabación, lo que demuestra la calidad y el compromiso que tenemos con la música, el arte y la cultura", ha subrayado.

De la misma forma, el sello discográfico ha agradecido a todos los artistas cordobeses y foráneos, así como a cuántos profesionales de todos los sectores han colaborado y colaboran a diario en La Casa Azul, organización sin ánimo de lucro, "quienes han trabajado incansablemente para hacer posible este maravilloso logro. Sin su apoyo y dedicación, y amor, no hubiéramos podido llegar hasta aquí".

No obstante, ha subrayado "la necesidad de que las instituciones nos apoyen en igualdad de condiciones y oportunidades para poder mantener nuestra labor en activo y no decaer en el empeño". "Nuestro compromiso con el arte y la cultura, con Córdoba, no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino que también es una inversión en el futuro de nuestra sociedad", ha anotado.

Por todo ello, ha indicado que seguirá trabajando para apoyar y promover el talento musical, la inclusión social y el desarrollo sostenible a través del arte y la cultura. "Confiamos en que esta colaboración con la Academia Latina de la Grabación solo sea el comienzo de un camino que nos llevará a grandes logros", ha añadido.

La entidad ha animado a todos los jóvenes, creativos, artistas y profesionales del sector, de Córdoba y del mundo, "a unirse a nuestra iniciativa para construir juntos un futuro lleno de oportunidades, respeto, ilusión, arte y cultura libre, independiente y universal".