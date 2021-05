El Carmen de San Cayetano pide los permisos para salir en procesión el 16 de julio por las calles de Córdoba

La archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada de San Cayetano ha pedido los pertinentes permisos para poder procesionar a la Virgen el próximo 16 de julio. La corporación trabaja ya junto al Ayuntamiento para poderlo llevar a cabo, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus en ese momento.

El hermano mayor, José Juan Fernández Manjón, ha ratificado a el Día que están "en manos del Ayuntamiento". De este modo, ya ha avanzado que van a trabajar con el Consistorio, aunque a "60 días no te pueden decir nada". Actualmente, la ciudad está en nivel 2 de alerta sanitaria y la tasa va mejorando día tras día. Sin embargo, habrá que ver la evolución de la misma hasta el 16 de julio, día que procesionaría la Virgen por las calles de la ciudad.

En este sentido, el alcalde José María Bellido, ya apuntó este pasado lunes que "en estado de alerta 2 como el que estamos las procesiones no son recomendables, pero ya no están prohibidas, con lo cual, según la norma se podrían llevar a cabo". De hecho, avanzó que si hacen "un plan de seguridad, presentando un buen proyecto de control, supongo que se le podría autorizar".

Previamente, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, durante el acto con las hermandades de gloria del pasado domingo, pidió a las autoridades que "les echen una mano" porque necesitan "expresar públicamente en las calles la fe que profesamos". De hecho, "a estas alturas hay toros, Patios y cacharritos" de feria, "pero todavía no hay procesiones".

Al hilo de todo ello, el hermano mayor de la archicofradía de El Carmen de San Cayetano, ha suscrito las palabras del obispo porque "hay de todo ya". Además, ha avanzado que la Virgen saldrá "en andas". A pesar de querer hacer test de antígenos a los costaleros, esta opción ha sido descartada finalmente para este próximo 16 de julio.

En cuanto al recorrido, la idea es ir por "avenidas amplias", deslazando el paso por Ollerías o los Jardines de Colón y descartando el tradicional paso de la Virgen por la Cuesta del Bailío. No obstante, todo ello debe ir de la mano del visto bueno del Ayuntamiento. De hecho, el cortejo se alargaría con la pertinente medida de seguridad y también está la archicofradía a la espera de poder contar con la banda de El Carmen de Salteras.

Por último, José Juan Fernández Manjón ha apostillado que desde la archicofradía pueden "controlar el cortejo pero no a la gente que acuda". No obstante, desde la corporación pondrán "toda la seguridad posible". Eso sí, ha apuntado que "a un patio entran tres o cuatro personas, pero a fuera hay miles para poder entrar. ¿Por qué no puede haber una procesión?". La respuesta se resolverá en las próximas semanas.