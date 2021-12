'DoNavidad' en Córdoba: "Un compromiso social y sanitario" que salva vidas

Con un acto voluntario de apenas diez minutos se pueden salvar vidas. Esta es la finalidad de la donación de sangre. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba está llevando a cabo una campaña especial para garantizar el suministro en los hospitales en estas fechas. Bajo el lema Donavidad, el salón de actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido una campaña especial en la que en solo la primera hora se ha llegado hasta los 50 voluntarios.

Ser donante de sangre es sinónimo de compartir vida, por eso hay quien está muy concienciado con dicha labor altruista y con el paso de los años se convierten en donantes habituales. Es el caso del cordobés Alfredo Ruiz, quien comenzó a acudir a estas campañas hace más de 20 años.

Además, la sangre de Ruiz es de las más demandadas, ya que su grupo sanguíneo es el cero negativo, grupo que "le viene bien a todo el mundo", ha comentado. Los donantes de este grupo suelen ser los de menor frecuencia en la población y su sangre sirve a receptores del resto de grupos, por ello a los cero negativos se les llama también donantes universales.

Este cordobés ha sabido transmitir la importante y necesaria labor de donar sangre al resto de su familia. Su hermana ha acudido a la colecta en compañía de su marido y de su hija María. Esta última, una joven de 18 años que ha donado por primera vez. "Desde muy chica he querido donar pero hasta que no cumpliera la mayoría de edad no podía; esta vez ha surgido la oportunidad y no me lo he pensado", ha confirmado.

Francisco Javier Ordoñez es otro de los voluntarios que ha acudido a primera hora de la mañana para donar sangre. Este cordobés se convirtió en donante hace una década, a raíz de vivir en primera persona la importancia de estas donaciones. "Me operaron y necesité sangre y como me pasó a mí, a muchas personas también les puede pasar", ha insistido.

Este donante habitual no sólo acude a las campañas en esta época del año, también ofrece su sangre el resto del año, en al menos otras cuatro ocasiones. "Es algo que te puede hacer falta en cualquier momento, una operación, un accidente...", ha apuntado.

Como el caso de este cordobés hay una gran mayoría de voluntarios que acuden de forma periódica a hacer sus donaciones en algunas de las multitud de campañas que se realizan a lo largo del año. El perfil más común de los donantes corresponde a la edad de entre los 40 y los 50 años.

A pesar de contar con donantes habituales, se necesita mayor entrega en los jóvenes

No obstante, a pesar de la entrega a la donación en estos usuarios, "nos falta todavía el compromiso de la gente joven, es el relevo generacional necesario y ahí nos falta un pequeño empuje para consolidar a los donantes nuevos", ha señalado la responsable asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Gema Fornés.

"Necesitamos donantes que con 20 años se comprometieran a donar los siguientes 40 años. Es un compromiso sanitario y social", ha destacado Fornés. Desde el centro de transfusión esperan poder superar la cifra de la última campaña en 2019, a la que acudieron 400 personas.

El proceso de donación es rápido, al aportar los datos en la mesa de recepción se lleva a cabo un examen de salud y una autoexclusión. Tras la extracción se procede a analizar la idoneidad del donante.

Diariamente se realizan dos o tres campañas, más la permanente que se encuentra en el centro de transfusión. En total, se pueden realizar más de 500 campañas al año, como ha indicado la responsable, quien ha detallado que como en esta ocasión, cuando se realizan este tipo de macrodonaciones se debe al bajo nivel de sangre en los depósitos.

Como ha explicado Fornés, estas jornadas nacen ante la necesidad que hay, en este mes de diciembre de forma particular, de completar los depósitos de sangre para asumir todo la actividad quirúrgica que se prevé que pueda surgir a primeros de años.

En este mes, a raíz del puente y las fiestas, "las donaciones no son tan abundantes como se desean", por eso se refuerza la campaña con esta jornada donde los cordobeses muestran la cara más solidaria de la Navidad.