Calendario escolar en Córdoba 2022: Cuatro días de puente por el Día de Andalucía

Es el primer puente del año en las aulas de la provincia de Córdoba. El alumnado dejará de tener clases este viernes 25 de febrero y no se reincorporará hasta el próximo martes 1 de marzo, justo el día en el que da comienzo el proceso de escolarización.

El calendario escolar de Córdoba para el curso 2021-2022 prevé este puente, que va a suponer estas minivacaciones antes de la Semana Santa. La Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Deporte en Córdoba fijó el 25 de febrero, viernes, como día no lectivo, ya que se ha declarado como Día de la Comunidad Educativa, por lo que no hay clases en ningún nivel. Esta jornada no lectiva se unirá al fin de semana y al festivo del 28F, día de Andalucía, que este año cae en lunes.

El segundo puente del año, por su parte, corresponde al 1 de mayo, que cae en domingo y se pasa el lunes. Además, llegará apenas 14 días después de la Semana Santa, que se celebra del 11 al 17 de abril.

Con todo ello,el segundo trimestre del curso durará 57 días y el tercero 55 para todas las categorías. En esta ocasión, las clases terminarán para todos el 24 de junio, el día de San Juan.

Con todo ello, el número de días lectivos para las enseñanzas de Infantil, Primaria y Especial será de 178, mientras que para el resto del alumnado será de 175 jornadas.

Además, cada ayuntamiento puede solicitar a la Delegación de Educación, previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los Consejos Escolares hasta 3 días no lectivos, siempre que las fiestas locales establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.

En el caso de la capital, dos de esas jornadas se suelen desarrollar el jueves y viernes de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, mientras que el tercero suele corresponder con la Festividad de San Rafael, que este año cayó en domingo.