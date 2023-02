Cae en Córdoba un grupo de falsos técnicos tras estafar a decenas de personas con la reparación de electrodomésticos

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba han desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a ciudadanos a través de una supuesta empresa dedicada a la reparación de electrodomésticos. Los falsos reparadores acudían a los domicilios y cobraban a las víctimas el dinero de unas presuntas reparaciones que nunca llegaban a realizar, quedándose con la cantidad que previamente habían cobrado a los clientes.

La investigación, que se inició en el mes de julio del año 2022, ha finalizado en enero con la detención de tres individuos como presuntos autores de un delito continuado de estafa, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo organizado e intrusismo laboral.

La falsa empresa se publicitaba a través de una página de internet con el nombre Servisur (reparacionesservisur.com) como servicio técnico oficial en reparación de electrodomésticos, siendo uno de los miembros de la organización quien se dedicaba a recibir las llamadas y coordinar los servicios.

Cuando se solicitaba algún servicio, dos de los supuestos técnicos acudían a los domicilios, y tras una primera inspección, solicitaban el abono de una cantidad de dinero que oscilaba entre 48 y 850 euros en efectivo o a través de Bizum, con el pretexto de cubrir la compra de una pieza o como concepto de desplazamiento. Así consiguieron estafar unos 4.500 euros.

Una vez habían recibido el importe solicitado, los investigados no acudían más a los domicilios a realizar el trabajo contratado, ofreciendo diferentes excusas, hasta que finalmente los clientes no podían contactar con la empresa al no responder a las llamadas o mensajes enviados.

Durante la investigación policial, los agentes comprobaron que también se publicitaban en internet como Servicio técnico exprés y Servicio técnico plus, pese a que no se encontraban dadas de alta en el registro mercantil central ni en la Seguridad Social. Además, no poseían ninguna certificación oficial. Por lo que en las facturas emitidas a los clientes no constaba el CIF de la empresa.

Finalmente, los agentes lograron identificar y detener a los presuntos autores de los hechos, disponiendo el juez el ingreso en prisión de uno de ellos al constarle una requisitoria judicial.

Consejos para evitar ser víctima

Si se encuentra con una o varias personas en la puerta de su domicilio y duda si se trata de una revisión real o falsa, tenga en cuenta los siguientes consejos: