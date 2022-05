El Cabildo subraya que el uso compartido en la Mezquita-Catedral de Córdoba "no se contempla nunca"

"El uso compartido -de la Mezquita-Catedral de Córdoba- no se contempla nunca". Así de contundente se ha mostrado el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, en el Foro Economía & Sociedad, organizado por Asfaco, con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) en el que también ha explicado las razones de que esto no sea posible.

En primer lugar, ha recordado que no se puede compartir con la religión musulmana ni con otro culto porque "adoramos a un Dios único y verdadero y a su hijo Jesucristo y lo tenemos en el Sagrario". En segundo lugar, ha continuado, "en el mundo musulmán, hay dos cosas".

Una de ellas es que "no suelen rezar en los cementerios, y la catedral es un cementerio porque tiene sepulturas", mientras que la segunda es que "un musulmán, cuando reza es una forma de apropiarse de esa tierra y si le dejo rezar entiende que es suyo". Además, "no puedo compartir el culto con una religión que no tiene nada que ver con el cristianismo en, ningún aspecto", ha reconocido. Otra cosa, ha continuado, "es que haya diálogo y que puedan entrar y recen en privado, pero gestualmente no".

El periodista Víctor Molino ha conducido la conversación entre ambos en la que se han abordado diferentes temas. Uno de ellos ha sido el citado uso compartido, al que se ha sumado la polémica entre el nombre del que es el principal monumento turístico de la ciudad y su titularidad.

En el último caso, Pérez Moya lo ha dejado claro, la Mezquita-Catedral es de la Iglesia. Ante el cuestionamiento y los movimientos que pujan para que no sea gestionado por la Iglesia, el deán ha puesto de manifiesto que se trata de movimientos que "se autoalimentan de ideología, pero tiene poco recorrido".

Así ha recordado, que el inmueble "ha pertenecido a la Iglesia desde 1236 y dudar de ello es es producto de una ideología y fantasía que busca votos. No se ha olvidado de la polémica inmatriculación por 30 euros, si bien, ha expuesto decir "se apropió es falso y es mentira; eso lo sabe cualquier jurista". Así, ha insistido en que esa defensa "jurídicamente tiene poco recorrido".

A pesar de que se trata de un tema que sale una y otra vez, muchas veces en campaña electoral por partidos de la izquierda, ha asegurado que "nunca hemos perdido la serenidad ni la paz". "Hemos investigado y buscado el origen jurídico de la propiedad". Eso si, también ha reconocido que "cansa que salga porque me hace perder mi tiempo de pastor". "Esta bola encima de la cabeza me produce cierto malestar, pero lo sano enseguida, me voy a la Iglesia y rezo un rato y se me pasan todos los males", ha expuesto.

Respecto al nombre de Mequita-Catedral, también ha dado su propia visión y ha confesado que le da pena que la mayoría de los cordobeses no vayan a visitarla cuando es gratuita. En el Cabildo, ha anotado, "jamás hemos entrado en conflicto del nombre". Para explicarlo ha hecho una sentencia bien sencilla: "Unos la llaman Mezquita, otro Catedral, pero es Mezquita-Catedral".

Gestión como una empresa

La conversación también ha servido para abordar la gestión de este inmueble. A su juicio, hay que llevarla como "una empresa, bien gestionada, en la que el culto es lo primero, luego la dimensión social, que es fundamental, y luego el cultural, con el Foro Osio y la Fundación San Fernando, dedicada a la caridad".

También ha apuntado que como pasa en muchas empresas, lo que también requiere este monumento es que "haya estabilidad política, seguridad jurídica, y que desaparezca la ambigüedad, como que no se ponga en cuestión la fe católica".

Ante el futuro de la misma, ha avanzado que se trata de ser responsable. No en vano, ha afirmado, "es un edifico tan singular que se tiene que estar protegiendo continuamente". Prueba de ello, es que casi la mayoría de los recursos que reciben se dirigen a su mantenimiento y restauración continuas.

Jesús Coca, presidente de Asfaco, ha cerrado el acto y ha considerado que "ser católico es un acto revolucionario, un acto de ser moderno". "No hay nada más moderno y social que conservar la plantilla durante la pandemia, no hay más social y moderno que cuando no se sabía por dónde iba a ir la pandemia en ser el primer monumento de Europa en abrir", ha añadido.

"Tenemos mucha suerte con el Cabildo que tenemos; la Mezquita-Catedral es uno de los monumentos más importantes del mundo y está gestionado por unos extraordinarios gestores".

Coca también ha hecho referencia a la propiedad de la misma y ha aseverado que la discusión de la misma "es hueca y vacía, es un polémica sectorial y partidista, ya que desde el punto de vista jurídico no tiene recorrido".