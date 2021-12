El Cabildo asegura que aún no han recibido instrucción alguna sobre la segunda puerta de la Mezquita-Catedral

"Nadie nos ha dado ninguna instrucción sobre la segunda puerta" de la Mezquita-Catedral. Es la declaración que ha hecho el portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez Güeto, después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya desestimado su apertura. Se trata de una cuestión que afectará a la celebración de la Semana Santa del próximo año, pero hasta el momento ninguna administración se ha puesto en contacto con el Cabildo, que por tanto, desconoce qué hacer, ya que carece de instrucciones.

Jiménez Güeto ha recordado que la segunda puerta se retiró con dos informes favorables de la Consejería de Cultura y otro de la Unesco y que "siempre ha actuado según la ley". Esta actuación facilitó el paso de procesiones al interior del templo para Semana Santa. Así se permitió la retirada de la celosía, a lo que se opuso, con diversas alegaciones y recursos ante la Junta, el arquitecto Rafael de La-Hoz, hijo del arquitecto homónimo que diseñó las celosías que cubren desde los años 70 del pasado siglo los arcos de la Mezquita con salida al Patio de los Naranjos.

A pesar de dicha oposición, tanto la Junta, como también Icomos, determinaron que el proyecto del Cabildo no causaba daño alguno al monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hasta el punto de que Icomos, no solo no consideraba que la alteración propuesta fue a impactar negativamente en el Valor Universal Excepcional del bien, sino que, por el contrario entendía que el "cambio menor" previsto, si facilitaba las procesiones religiosas podría ser beneficioso para el monumento, pues su conservación a lo largo de los siglos está directamente relacionada con "su continuo uso religioso".

Después del fallo del Supremo, Jiménez Güeto ha señalado que "no ha habido ningún paso más" y tampoco ha podido avanzar qué ocurrirá en la próxima Semana Santa con la citada puerta. No obstante, ha señalado que "haremos lo que tengamos que hacer".