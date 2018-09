CTA denuncia la falta de mantenimiento de ascensores en El Arcángel

El sindicato CTA criticó ayer "la falta de mantenimiento" en los ascensores de las instalaciones municipales del estadio El Arcángel e informó de que denunciará en la Inspección la situación, porque desde esta jornada "el único ascensor que funcionaba en las oficinas municipales no tendrá contrato de mantenimiento". El sindicato advirtió de que "la irresponsabilidad del equipo de gobierno afecta a los trabajadores, así como a los usuarios de dichas oficinas", a lo que agregó que "la falta de contrato de mantenimiento supone que ante una incidencia en el funcionamiento no habrá ninguna empresa para atender a los afectados". CTA manifestó que "cada día que no se proceda al mantenimiento de los ascensores, aumentará el riesgo de fallos en el funcionamiento, poniendo en riesgo a las personas que lo usan".