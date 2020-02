CTA denuncia la "competencia desleal" de Fepamic en la limpieza municipal de parques y jardines

El coordinador provincial del sindicato CTA, Francisco Moro, ha acusado a la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) de "competencia desleal" en la limpieza municipal de parques y jardines, gestión que le subcontrató Sadeco. "Fepamic ofertó 200 horas de formación para los trabajadores en la licitación anterior de esta limpieza que llevó a cabo Sadeco, de las que no ha dado ni una", ha denunciado. "Denunciamos hace cuatro meses ante Sadeco que se ha incumplido el pliego de condiciones de la licitación y ni nos han contestado", ha lamentado.

"Además, se trata de un centro especializado en personal discapacitado, por lo que tiene una exención de la Seguridad Social del cien por cien, lo que les ha permitido ampliar el pliego de 12 a 25 trabajadores, que no decimos que no sean necesarios. Pero se trata de una carga que va incluida en la subrogación, lo que supone que no hay empresas que quieran o puedan presentarse a esa licitación, o sea, que puedan competir con Fepamic; están agrandando la plantilla para que nadie pueda competir con ellos", ha añadido.

Moro ha denunciado asimismo que, por otro lado, "hay una discriminación hacia los trabajadores que no son minusválidos, porque hay dos trabajadores que llevan cinco o seis años a media jornada y resultan que habiendo contratado a 25, a ellos no les han ampliado la jornada". "Además, hay trabajadores minusválidos a los que les pagan los domingos a 20 euros y a los que no son minusválidos no se los pagan", ha puntualizado Moro.

El coordinador provincial de CTA insiste en que "no queremos cargar contra los trabajadores minusválidos, que son exactamente igual que los trabajadores que no lo son, pero sí queremos denunciar la discriminación que se está dando por parte de esta empresa a trabajadores que no son minusválidos, a los que no les permiten cobrar las licencias retribuidas que establece el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, por el fallecimiento de un familiar y en algunos casos se les maltrata a la hora de dirigirse a ellos".

Moro ha denunciado también "respecto a la ampliación de la subcontrata de limpieza de parques y jardines" es que los sueldos que perciben estos trabajadores "están al borde del Salario Mínimo Interprofesional". "La CTA va a reivindicar a partir de ahora que los salarios de los trabajadores tanto de las subcontratas de Sadeco como del Ayuntamiento vayan a precio convenio municipal", ha puntualizado.